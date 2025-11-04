翁靜晶證實先夫劉家良骨灰被盜 拒付6,000萬贖金：一毫子都唔會俾
翁靜晶揭發劉家良骨灰被盜真相
翁靜晶詳述整個發現過程，原來今年8月她身在外地時收到寶福山職員來電，指警方通知劉師傅骨灰被盜。起初她以為是詐騙電話，因龕位內並無貴重物品陪葬，直至警方能準確說出劉師傅骨灰安放於兩個長方型骨灰盅的細節，她才驚覺事態嚴重，同意讓警方打開龕位檢查。警方檢查後發現龕位內只剩下當日用來包裹骨灰盅的紅黃色布及陪葬紀念冊，連同她當年寫給「盜墓者」的字條也一併消失。
堅拒6,000萬贖金「一毫子都唔會俾」
面對匪徒勒索6,000萬元贖金，翁靜晶態度堅決，在直播中激動表示：「警方問我會唔會俾贖金，我想講，我六蚊都唔會俾，一毫子都唔會。有錢寧幫助生人。」她認為支付贖金只會助長匪徒氣焰，寧願將對劉師傅的敬重轉化為幫助年紀相約的人，並警告「盜墓者」：唔好再稿張國榮。翁靜晶更表示，先夫骨灰被盜她唯有視作是為國家上戰場捐軀，並透露自己日後離世也會仿效一些先人，把遺體捐給大學做大體老師。
警方調查揭示專業犯罪手法
翁靜晶分析指出，劉師傅的龕位由15個位組成並中間打通，墓碑面積龐大且重，相信賊人至少三位才能抬出墓碑。匪徒先刮走玻璃膠，再扭開螺絲盜墓，偷走後重新上回螺絲，令寶福山職員日間上班時根本難以察覺墓碑被移動過。警方發現劉家良骨灰龕附近的閉路電視及鐵絲網全被破壞，估計賊人得手後從山邊逃去，犯案時間推斷在今年5至8月期間。由於近月有颱風及大雨，警方坦言要「打定輸數」，因盜墓者過往手法是將偷走骨灰埋藏山頭，骨灰很大機會已被大水沖走。
疑涉國際詐騙集團新產業鏈
翁靜晶在節目中透露近期寶福山不只一宗骨灰被竊，部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元，之後提出驚人分析，懷疑背後涉及柬埔寨詐騙集團，並指「詐騙集團業務已伸延骨灰，成為新產業」。她引述今年初南韓濟洲島發生的類似案件，幾名中國籍遊客偷走六個骨灰要求200萬美元贖金，以及白俄羅斯少女被騙到緬甸詐騙園區，因業績未達標被賣器官後，詐騙集團還向家屬勒索50萬美元的案例。翁靜晶慨嘆詐騙集團以香港為基地，「喺香港，大廈都有一幢，上市公司都有兩間，開埋保險公司，慈善機構你覺得冇咩？」她更透露自踢爆「食肉和尚」後多次收到恐嚇，有人公然宣稱要對劉師傅「掘墓鞭屍」。