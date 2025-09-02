翻盤下半場｜4大TVB舊將重聚掀現實共鳴 直認ViuTV拍得更自由
ViuTV新劇《翻盤下半場》掀起劇迷熱話，黃浩然、周家怡領銜主演，配角陣容亦極具實力，包括張達倫、魯文傑、敖嘉年及黃長興。幾位老友因劇集再度聚首，展現出深厚默契，劇情以中年危機為主題，令觀眾倍感真摯。
翻盤下半場｜劇情有共鳴 黃長興1句嚇窒全場
劇集不單以主角仇強（黃浩然飾演）破產重生作為主線，更細膩描繪一班兄弟的人生低潮及尋找新方向。無論張達倫、敖嘉年等演員皆表示，自己或身邊朋友都曾遇到婚姻失敗、情緒病、事業波折等現實問題，讓角色演繹份外深刻感人，特別是黃長興自爆曾經破產，引來現場笑聲，增添人情味。
TVB4大舊將重聚 直言ViuTV有較大自由度
訪問中多位演員坦言現今影視業界拍攝機會減少，但大家依然熱愛演戲，積極尋求突破。魯文傑現身舞台劇領域，張達倫衷心希望嘗試電影，敖嘉年則主動創作劇本，展現演員不服輸精神。大家都認為，只有持續努力和保持狀態，才能迎來事業的「翻盤」時刻。
他們一致認為今次拍攝擁有更大自由度，因此演得格外盡興。張達倫表示，過去曾參演多部ViuTV劇集，感覺與以往截然不同，特別是再次遇上昔日一同成長的舊同事，能夠在更寬鬆的氛圍下發揮創意，彼此之間更能自由「jam」出火花，而不像過往需要處處小心。黃長興則形容這次拍攝猶如電影製作，不僅全程實景拍攝，畫面效果更見加分。敖嘉年則笑言，早在開拍前的會議階段，已經滿心期待正式開工。
四子齊談翻盤：只欠一個角色
張達倫、魯文傑、敖嘉年與黃長興多年默默努力，談到「翻盤」時，各人看法不一。黃長興直言自己一直低潮；敖嘉年則說仍未翻盤，但認為重點在心態，要懂得感恩，還笑言或許已經翻盤卻未自知。
張達倫指出，翻盤取決於目標，若以當主角為高峰，從低谷再起已算翻盤，並強調大家都在等待那個角色。黃長興補充「只需一個角色」即可改變命運，四人仍未到最高峰，唯有繼續拼搏；敖嘉年更幽默澄清，「翻盤」並非破產。
