東張西望｜母被騙逾50萬禁錮老人院 兩個仔邊個謀身家峰迴路轉

84歲陳婆婆半年前跟細仔回內地居住時，公開狠批一直照顧她的大仔騙光她半生積蓄，更聲稱要靠細仔養老。豈料半年後，她竟然聲淚俱下返港，指控細仔將她丟在內地老人院置之不理，50多萬現金、名錶首飾全被掏空，連身份證都被拿走。這場親情與金錢的博弈，究竟誰才是真正的孝子，誰又是覬覦家產的狼心狗肺？