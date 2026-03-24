東張西望｜母被騙逾50萬禁錮老人院 兩個仔邊個謀身家峰迴路轉
陳婆婆半年前狠批大仔騙財
去年6月，東張西望首次接觸陳生時，他表示84歲的媽媽突然被弟弟帶去內地居住，將保險箱內50多萬現金全部帶走。陳生陸續收到有媽媽打指模的通知書，表示由小兒子擔任監護人，同意他處理所有資產。更離譜的是，陳媽媽曾將物業一半業權轉給小兒子的老婆，當時陳生擔心有變化，就將自己層樓和媽媽的半層交換。沒想到媽媽返內地住後，小兒子處理她的物業時，立即要陳生搬走，還將層樓轉名給自己兒子。
細仔承諾生養死葬變成謊言
當時東張終於聯絡到陳媽媽，她表示小兒子把她照顧得很好，反而要求陳生還錢給她，兩母子關係幾近決裂。陳媽媽更公開指責大兒子騙光她的積蓄，聲稱現在全靠小兒子養她。她當時對細仔的生養死葬承諾深信不疑，完全沒想到這竟然是一場精心設計的騙局。小兒子聲稱會負責她的生養死葬，但騙她去他家後，把她錢財全拿走，令她無法正常生活。
陳婆婆被困老人院如坐監獄
到今年初，陳生突然再聯絡《東張》，表示已經接媽媽回香港。原來上次訪問之後，陳媽媽被人送去老人院。陳生接到親戚通知去探望她時，見她整個人消瘦不堪。一見到大兒子，陳母哭著說：「我錯咗啦！」陳母向東張主持梁敏巧表示，在老人院像坐監獄一樣，不能見朋友，而且因為骨痛不能走路，需要坐輪椅。她更透露細仔將她送進老人院後就完全不聞不問，彷彿人間蒸發一般。
50多萬財產被掏空一分不剩
陳生不計前嫌，第一時間帶媽媽回香港看醫生。不過陳母當時身上甚麼都沒有，連身份證都被小兒子拿走。陳生找不到弟弟，所有聯絡方法全被拉黑。陳母的房屋因為一半已轉給媳婦名字，孫子已將家中東西扔掉，還將睡房鎖住，陳母回家連床也沒有，只能在大廳打地鋪。以前陳母靠積蓄和生果金生活，返去內地後，所有錢和首飾都被小兒子收走，戶口錢和生果金也被提走。陳母以前的50多萬現金，現在一分都不剩。
名錶首飾只剩空盒大仔報警
陳生將房門撬開後，發現名錶的盒子只剩空盒，所有貴重物品都被人拿走。陳生立即報警處理，擔心被人屈偷手錶。現時陳生自己亦自身難保，要在店鋪閣樓居住。陳生擔心媽媽樓房被人侵吞後沒地方住，加上行動不便，他難以妥善照顧。連樓也轉了名，陳生直指弟弟做得太絕，完全沒有留後路給老母親。
細仔一家人間蒸發拒接電話
陳生表示，媽媽返回香港後，弟弟一家完全沒有找她，就像人間蒸發一樣。東張主持陪同陳母子致電給他弟弟，對方完全不接聽。另一日再致電都找不到陳生弟弟，只好叫陳媽媽留言給小兒子。她愈講愈激動，聲淚俱下要求小兒子歸還金鏈戒指等首飾，又指小兒子拿走她銀行和保險箱的錢。她直斥小兒子答應生養死葬，結果將她困在老人院不理不睬。事後陳母再發訊息給陳生弟婦，明明看見她「在線上」，但一句說話都不肯回覆。
律師指陳母可循法律途徑追討
如果小兒一家繼續失聯，陳媽媽有沒有可能追回錢財？律師蘇文傑向東張表示，陳媽媽可以透過法律程序追討被拿走的財產。不過考慮到陳母年事已高，而且對方刻意迴避，追討過程可能相當漫長和複雜。現時最重要是先安頓好陳母的生活起居，確保她有適當的照顧和居住環境。
網民熱議偏心老母自食其果
事件曝光後，網民紛紛留言討論。有網民直言：「做幾廿年人都睇唔清1個人，擺明由細偏心到大，點知細仔咁冇良心。」亦有人指出：「阿婆孻仔孻心肝，根本有心將啲嘢俾晒孻仔，然後再扮慘呃大仔養佢，完美幫到孻仔盡。」部分網民認為「這呢啲爭產……日日都重Loop，有個大陸老婆仲更加複雜」。不過也有網民同情陳母的遭遇，認為無論如何都不應該將老人家丟在老人院不理。