《老友記》Christian闖慈雲山茶記｜老闆為一煲飯險釀家變？母親驚爆8歲已入廚！
「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）今晚在飲食節目《老友記》中，深入慈雲山一間純港味茶餐廳，品嚐兩款招牌菜式，大讚其中一款沙爹牛肉嫩滑到「第二度食唔到」！然而，美食背後竟藏著老闆Ray同一家人的激烈爭執，一款金蠔蝦乾煲仔飯更差點引發家庭**變**，究竟這間小店背後有著怎樣的辛酸與堅持？
Christian直擊慈雲山茶記 試食沙爹牛麵後驚為天人
在節目《老友記》中，Christian親身到訪這間位於慈雲山的茶記，一嚐傳聞中的沙爹牛肉煲仔麵後立即被其獨特風味所震撼。他興奮表示：「第一次食呢個牛肉時好興奮，就覺得點解可以咁嫩滑，喺第二度食唔到呢種滑捋捋感覺。」原來這款招牌麵的誕生與早年疫情息息相關，老闆Ray憶述當時生意慘淡，為了兌現對家人的承諾，決心研發一款茶記必食的沙爹牛肉麵。他從沙爹火鍋中獲得靈感，將大煲湯底濃縮成小煲的煲仔麵，令香味極致提升，成功在逆境中創造出奇蹟。
老闆Ray憶述疫情辛酸 膽粗粗搵醬料大師合作
為了打造出最完美的沙爹醬，老闆Ray可謂費盡心血。他憶述當時為了重振生意，曾向家人許下承諾：「我叫阿哥、阿媽唔使擔心，一開返舖我就會攞返呢個月唔見嘅收入。」他四處尋覓最合適的沙爹醬，最終更膽粗粗地找到香料行內享負盛名的Sam哥，並說服對方與他一起「癲」，共同調配出一款充滿海鮮及花生香味的純港式風味沙爹醬。Christian形容這款醬料味道獨一無二，與嫩滑的牛肉是絕配，全靠Ray的堅持與勇氣才成就了這碗傳奇煲仔麵。
金蠔煲仔飯險釀家變 Ray媽大爆兒子8歲入廚往事
除了沙爹牛麵，店內另一款必食的金蠔蝦乾煲仔飯，背後的故事更為戲劇性。Ray坦言這款菜式曾引發家庭內部極大紛爭：「呢款飯係同屋企人爭論最大嘅一款菜，佢哋覺得成本太高，我同佢哋講畀我試下啦。」由於幾乎是「賣一煲蝕一煲」，家人一致反對，但Ray堅持一試。幸好母親外家是本地蠔民，解決了貨源及成本問題，最終成功將這款限量供應的煲仔飯打造成另一招牌菜。Ray媽媽更在節目中大爆兒子自少已展現驚人廚藝天份，憶述他8歲時的往事：「有個熟客嚟到想食炒公仔麵，Ray走入廚房炒畀對方食，又okay喎。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期