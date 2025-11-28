《老友記》Christian闖慈雲山茶記｜老闆為一煲飯險釀家變？母親驚爆8歲已入廚！

「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）今晚在飲食節目《老友記》中，深入慈雲山一間純港味茶餐廳，品嚐兩款招牌菜式，大讚其中一款沙爹牛肉嫩滑到「第二度食唔到」！然而，美食背後竟藏著老闆Ray同一家人的激烈爭執，一款金蠔蝦乾煲仔飯更差點引發家庭**變**，究竟這間小店背後有著怎樣的辛酸與堅持？