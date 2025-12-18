老友記｜廚壇魔術師楊尚友自爆生日必食煲仔飯！老闆揭飯焦秘訣竟靠1個字？

「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）在全新節目《老友記》中竟自爆是「煲仔飯痴」，場面極度興奮！他透露每年生日除了蛋糕，太太都會為他準備一份外賣煲仔飯，更肉緊高呼「I love 煲仔飯」，形容最愛材料的汁滴落飯中，加上底下的香脆飯焦，「一咬落去乜嘢都有」，口感味道層次豐富。究竟要做出這份人間美味，背後有何驚人秘訣？