老友記｜廚壇魔術師楊尚友自爆生日必食煲仔飯！老闆揭飯焦秘訣竟靠1個字？
「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）在全新節目《老友記》中竟自爆是「煲仔飯痴」，場面極度興奮！他透露每年生日除了蛋糕，太太都會為他準備一份外賣煲仔飯，更肉緊高呼「I love 煲仔飯」，形容最愛材料的汁滴落飯中，加上底下的香脆飯焦，「一咬落去乜嘢都有」，口感味道層次豐富。究竟要做出這份人間美味，背後有何驚人秘訣？
楊尚友堅尼地城覓食 揭男人另類浪漫
在12月18日晚播出的節目中，楊尚友深入堅尼地城一間煲仔飯店，尋找這份令他著迷的味道。店內最特別之處，是老闆Jacky竟將家族經營的海味生意與煲仔飯crossover，創出獨一無二的「男人浪漫」款式。當中大賣的大澳蝦乾肉餅飯及鹹鮮魚肉餅飯，就是分別用了蝦乾和一日乾炮製，鹹香惹味，是不少男士的必點菜式。老闆Jacky解釋，海味是香港人的飲食文化精髓，只要運用得宜，就能大大提升食物的鮮味，單是鹹魚和蝦米的用法，已蘊含著無數前人智慧，絕對不是風馬牛不相及的組合。Christian品嚐後亦讚不絕口，認為這種配搭充滿驚喜。
海味老闆Jacky親揭飯焦秘訣：「轉」
對於煲仔飯的靈魂——飯焦，老闆Jacky毫不吝嗇地公開了當中的秘訣，原來關鍵只在一個字。他笑言要燒出一底金黃香脆的飯焦，秘訣就是「轉」。Jacky詳細解釋：「煮煲仔飯因為四邊温度都唔同，所以差唔多時間就要打側轉一轉，令每邊都受到熱，要一路轉直到煮熟為止。」他坦言，這個過程看似簡單，但要做到一氣呵成，極度考驗師傅的耐性與用心。Jacky亦透露，當年因為疫情及外賣平台興起，他毅然開創外賣煲仔飯，成功殺出一條血路，但他堅持食物質素絕不因外賣而妥協，務求讓客人在家中也能享受到餐廳級數的滋味。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期