老友記｜士司機賣燒味慘到喊住走佬！靠賢內助一招翻身獲米芝蓮推介

今晚（19日）播映的《老友記》最終章，主持楊尚友（Christian）介紹一間由的士司機主理的米芝蓮推介燒味店，老闆吳先生憶述當初開店慘況，生意差到一度頂唔順重操故業揸的士，更曾崩潰到瞓唔到又喊。舊客見他接手姨丈的店，竟連30蚊生意都唔畀機會，場面極心酸。究竟他是如何靠自己由零開始，反轉劣勢成為米芝-蓮推介店？