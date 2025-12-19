老友記｜士司機賣燒味慘到喊住走佬！靠賢內助一招翻身獲米芝蓮推介
今晚（19日）播映的《老友記》最終章，主持楊尚友（Christian）介紹一間由的士司機主理的米芝蓮推介燒味店，老闆吳先生憶述當初開店慘況，生意差到一度頂唔順重操故業揸的士，更曾崩潰到瞓唔到又喊。舊客見他接手姨丈的店，竟連30蚊生意都唔畀機會，場面極心酸。究竟他是如何靠自己由零開始，反轉劣勢成為米芝-蓮推介店？
楊尚友西環覓食 揭秘米芝蓮燒味店
在今晚九點半TVB Plus（82台）播映的最後一集《老友記》中，「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）去到西環，推介一間憑一碗燒鵝髀瀨粉賣到街知巷聞的燒味店。該店不但做到皮脆肉嫩，更連續多年成為米芝蓮必比登推介，實力非凡。Christian認為「斬料」是香港人重要的集體回憶，更笑言每個香港人都是燒味專家，因為大家都是「由細食到大」，對燒味的要求自然極高，能在香港突圍而出絕不簡單。
老闆吳先生自爆辛酸史「頂唔順走返去揸士」
老闆吳先生在節目中大爆辛酸史，直言當初以為接手姨丈的燒臘店是手板眼見功夫，誰知事與願違，舊客見換了老闆便紛紛調頭走，令他大受打擊。他苦笑回憶：「開頭真係好慘，做到頂唔順走返去揸的士，老婆惟有請師傅頂我個位。」生意慘淡的程度，是連一個最基本的燒味飯都賣不出，吳先生無奈說：「直情30蚊嘅機會（幫襯）都唔畀我，一路做到無晒意氣，瞓唔到又喊，嗰時先知真係咁難。」
賢內助堅持撐落去 由零自學變燒味職人
就在吳先生心灰意冷重操故業揸的士之際，全靠身旁的賢內助堅持撐下去，才保住了店舖。吳先生之後亦的起心肝，在無師傅、無人問的情況下，靠上網睇片自學，從零開始鑽研燒味。他坦言：「因為焗住要自己做，嗰時連燒爐要用咩溫度先燒得最靚都唔知，咪慢慢燒日日試囉，試唔啱就掉。」經過多年努力，他自豪地說：「燒腩仔都係呢幾年先爆得靚，之前都唔識點爆。」如今店內八成都是自己儲回來的新客，成功殺出一條血路。
楊尚友激讚燒鵝皮脆肉嫩 斬料文化引起共鳴
Christian在節目中除了大讚鎮店之寶燒鵝髀瀨粉，亦對店內的燒腩仔及叉燒讚不絕口，認為水準極高。他提到「人人係燒味專家」的觀點，正正道出了香港的「斬料」文化，無論是平日加餸，還是節日慶祝，燒味都是餐桌上不可或缺的角色，早已融入港人生活。吳先生與太太的奮鬥故事，不但展現了香港人的拼搏精神，也為《老友記》最終章畫上一個圓滿又勵志的句號。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期