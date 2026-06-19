葉劉淑儀客串《老馮日記》竟被「麒麟」撞飛 馮德倫趁機奪獎 網民：求其著條瑜伽褲都贏

馮德倫經典之作《老馮日記》事隔多年強勢回歸！頭炮短片竟然邀請到行政會議召集人葉劉淑儀客串演出，兩人在片中瘋狂互寸，葉劉更不惜「自抽」重演當年被「麒麟」撞飛經典場面。短片一出即引爆網絡熱議，連吳彥祖、蔡卓妍等圈中人都忍不住留言大讚。