葉劉淑儀客串《老馮日記》竟被「麒麟」撞飛 馮德倫趁機奪獎 網民：求其著條瑜伽褲都贏
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馮德倫經典之作《老馮日記》事隔多年強勢回歸！頭炮短片竟然邀請到行政會議召集人葉劉淑儀客串演出，兩人在片中瘋狂互寸，葉劉更不惜「自抽」重演當年被「麒麟」撞飛經典場面。短片一出即引爆網絡熱議，連吳彥祖、蔡卓妍等圈中人都忍不住留言大讚。
馮德倫輸獎心有不甘 葉劉黐車互寸爆笑全場
短片故事講述馮德倫滿懷信心出席「最時尚 Icon」頒獎禮，公司同事早已暗示獎項「傾好」，豈料大會宣佈得獎者竟然是葉劉淑儀，馮德倫當場激到反眼藐嘴。離場時葉劉更要「黐車」坐順風車，兩人在車廂內展開連環互寸。葉劉寸嘴表示：「真係唔好意思，攞咗你想攞嗰個獎。我求其著條瑜伽褲都攞獎，你有咩睇法？」馮德倫即刻反擊：「葉太，如果你堅持着咁緊嘅瑜伽褲，可唔可以合埋啲隻腳坐！」對話火花四射，場面極度惹笑。
葉劉淑儀親自回應拍攝過程 大讚玩得開心
短片發布後，葉劉淑儀隨即在社交平台上載與馮德倫合照，公開表示：「感謝馮德倫邀請，拍攝期間玩得開心，希望大家都睇得開心。」她更自爆拍攝過程殊不簡單，單是見到「麒麟」時驚恐表情已經NG多次，因為馮德倫嫌她「未夠驚恐」。後期製作時馮德倫甚至要求她額外錄製尖叫聲加強喜劇效果，葉劉幽默回應：「或許我素來無畏無懼，要我模仿驚嚇聲，實在有點難度。」
《老馮日記》回歸重現「麒麟」撞飛經典一幕
《老馮日記》是馮德倫多年前創作的人氣短片系列，以搞笑無厘頭風格見稱，今次回歸頭炮選擇在端午節前夕發布。片中葉劉被趕下車後，隨即被一隻「麒麟」撞飛趴在地上，完美重現當年網絡瘋傳的經典場面。馮德倫見狀順勢落車奪回獎座，一臉得戚揚長而去，鏡頭更刻意影著「姜氏」醒獅隊，片尾以「端午節快樂」作結，整條短片充滿節日氣氛。
網民驚訝葉劉竟然肯陪馮德倫癲
短片發布後迅速引來大量網民留言，不少人對葉劉淑儀願意放下身段感到驚喜。有網民表示：「求其著條瑜伽褲都贏！」亦有人大讚：「好笑，估唔到姐姐咁玩得。」更有網民留言：「見到你被麒麟撞彈果一下，我笑到出聲。欣賞你的氣度！」另有人評價：「老馮有老馮的演技，葉太有葉太的節奏，就是好笑！」吳彥祖、蔡卓妍、周家怡等圈中人亦紛紛留言讚好笑，令短片熱度持續攀升。
資料或影片來源：原文刊於新假期