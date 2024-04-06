YouTuber老高新片講《龍珠》被指錯漏百出 網民揪出影片7大錯誤！

日前，《龍珠》作者鳥山明離世，不少《龍珠》粉絲都感到非常傷心難過。知名說書人YouTuber老高亦即刻上傳新片講述《龍珠》的整體故事。不過就被一班熱愛《龍珠》的忠實粉絲們發現老高的影片錯漏百出，引來大批網民不滿！