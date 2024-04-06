YouTuber老高新片講《龍珠》被指錯漏百出 網民揪出影片7大錯誤！
「YouTuber」老高龍珠新片錯漏百出
鳥山明的逝世對於無數《龍珠》粉絲來說無疑是一個沉重的打擊。在這樣的時刻，老高發布了一條題為《【神作】四十五分鐘講完龍珠》的影片，意圖向這位偉大漫畫家致敬。然而，這條影片的內容卻充滿了錯誤，從年份到劇情，錯漏百出，讓網民們紛紛跳出來指正。
網民揪出影片7大錯誤
老高在影片中聲稱《龍珠Z》是2004年播放的，但實際上它是在1989年就已經開始播放。這只是眾多錯誤中的冰山一角。網民們在留言區熱心地列出了至少7個以上的錯誤，包括 比達變成大猩猩的情節被錯誤描述、老高創造了不存在的「超級撒亞人5」、菲利和佛力札的變身次數被錯誤記載等：
網民留言原文：
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粉絲力撐老高 網民呼籲資料認證
儘管老高的忠實粉絲們試圖為他辯護，但仍有不少人批評他「蹭熱度」，認為老高可能只是粗略地看過《龍珠》，而不是真正的粉絲。他們希望老高在製作影片之前，能夠對資料進行更深入的核實和認證，以避免類似的錯誤再次發生：「本來想提些影片中錯誤的點來提醒大家，但無奈看完後發現錯誤實在太多太多了，因此建議各位看個樂子就好，若想真正了解龍珠的話，還是自己去查資料比較好」、「老高很多地方都說錯了，如果是龍珠粉絲聽到錯的地方自己會心裡補正，但如果沒看過龍珠的就真的會被吸收到錯誤訊息」、「雖然老高這集有不少七龍珠劇情上的講解錯誤，但還是感謝你能製作這支影片讓大家懷念，感恩」等。
老高發文道歉：
老高《龍珠》的新片出街後即刻惹來大批網民熱議，老高就此亦有發文道歉：
真的十分抱歉！沒想到講錯這麼多，自己都感覺太不像話了，不配做人。感謝大家的耐心指正。由於最近工作繁忙，內容查證不足，尤其是這一期，本以為憑記憶就可以講個八九不離十，沒想到錯這麼多，實在是不可原諒，給大家帶來困擾表示深深的歉意。請大家跳過本影片，直接看原著，本影片的本來目的也是希望大家能夠有時間看看原著。不求諒解，但求指正，深刻反省中。
對此道歉，除了有大批粉絲表示理解外，亦有觀眾大表不滿，駁斥表示「別扮可憐了，什麼希望大家能有時間去看？這麼多年不推鳥山明老師死了才來推？不就是蹭死人人氣嗎?」亦有人對他保留影片的做法表示質疑：「如果錯誤太多，影片應該先下架，畢竟你是有很多受眾的YouTuber ！」
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