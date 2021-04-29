考有Feel｜七師傅加入ERROR玩殘MIRROR 姜濤撒嬌求饒不果

ViuTV《考有Feel》最後兩集，MIRROR齊腳12人出戰ERROR，而ERROR邀得七仙羽師傅強勢加入，代表MIRROR首先出賽的姜濤對住氣場強勁的七仙傅都要示弱，一度撒嬌又求饒，不過七師傅唔讓賽，最後 「作法」成功完勝姜濤。

文：東方新地｜圖：《考有Feel》截圖