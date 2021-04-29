考有Feel｜七師傅加入ERROR玩殘MIRROR 姜濤撒嬌求饒不果
ViuTV《考有Feel》最後兩集，MIRROR齊腳12人出戰ERROR，而ERROR邀得七仙羽師傅強勢加入，代表MIRROR首先出賽的姜濤對住氣場強勁的七仙傅都要示弱，一度撒嬌又求饒，不過七師傅唔讓賽，最後 「作法」成功完勝姜濤。
文：東方新地｜圖：《考有Feel》截圖
文：東方新地｜圖：《考有Feel》截圖
《考有Feel》壓軸嘉賓七師傅
二十集的遊戲節目《考有Feel》到尾聲，最後兩集MIRROR重頭出擊，全隊齊人出戰，連主持Edan（呂爵安）都落場。ERROR四子除了搵來余逸思(Yoshi)及王頌茵(Kathy仔) 外，更邀請到七師傅任壓軸嘉賓。
主考官阮小儀以及兩位監考員呂爵安(Edan)、黃奕晨(Dixon)會透過各種刺激又過癮的遊戲，測試MIRROR、ERROR成員及一眾ViuTV女藝人的「五感」。七師傅和193代表ERROR，對戰姜濤及Anson Kong進行「瘋味雪條」比試。
七師傅對雪條「作法」
ERROR隊一如既往地想盡辦法出貓，今次他們於化妝間發現Dixon遺下的主持稿，於是偷偷把所有答案預先記起來，故此七師傅其實早就知道答案，所以她還未試食雪條已伸手想撳鐘作答，令懵然不知情的姜濤憑著一股傻勁與七師傅鬥快搶答，又向七師傅撒嬌兼求饒說：「七師傅我求吓你啦！」
可是七師傅沒有被姜濤電到，更整色整水，扮對住條雪條「作法」，而193等人更認真地叫大家唔好嘈住七師傅去「感應」，場面爆笑。最後七師傅當然能答中，令ERROR隊率先得分，首輪即落敗的姜濤則流露出挫敗的表情，大受打擊。
姜濤為獎金奮戰肥仔
《考有Feel》最後兩集加碼，兩隊每勝出一個回合就可獲得現金獎。於遊戲「跣上任務」中，ERROR隊的肥仔在滑潺潺的賽道上突破重圍到達終點，吹熄蠟燭即可勝出該回合。在旁觀戰的姜濤為了贏取獎金，竟然奮不顧身從場外撲向場內的肥仔，去幫隊友阻止肥仔完成任務。
姜濤玩到四腳朝天
面對姜濤的攻勢，肥仔用力把姜濤拉入場中，期間姜濤失平衡跣腳，頭髮沾滿肥皂泡，非常狼狽。該回合結束後，筋疲力盡的姜濤搞笑搶去ERROR隊自製的白旗表示投降，場面搞笑。
主考官小儀問姜濤緊張撲向肥仔的原因，姜濤認真地回答：「錢！」隨即被Dixon笑指：「你仲嫌賺唔夠呀？」姜濤聞後呆了半秒，再以招牌傻笑應對。