聲夢傳奇｜文凱婷Aeren對戰詹天文Windy激動爆喊 林沚羿Venus被李克勤斥表演失準

無綫《聲夢傳奇》自第三集開始分成紅、藍兩隊對戰，上個回合只取得5分的藍隊文凱婷（Aeren）在第四集（5月1日）對上取得24分最高分數的詹天文（Windy），竟壓力爆煲在台上爆喊！此外是非不斷的林沚羿（Venus），今次竟然表現失準，被「奶爸」主理人李克勤批評⋯⋯

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片