聲夢傳奇｜文凱婷Aeren對戰詹天文Windy激動爆喊 林沚羿Venus被李克勤斥表演失準
無綫《聲夢傳奇》自第三集開始分成紅、藍兩隊對戰，上個回合只取得5分的藍隊文凱婷（Aeren）在第四集（5月1日）對上取得24分最高分數的詹天文（Windy），竟壓力爆煲在台上爆喊！此外是非不斷的林沚羿（Venus），今次竟然表現失準，被「奶爸」主理人李克勤批評⋯⋯
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片
第四集《聲夢傳奇》 低分文凱婷打定輸數
上集完成首3個回合的對戰後，紅隊及藍隊分別取得45分及30分，餘下8位學員在第四集進行另外4場對戰，分數較低的一隊將有一位學員被淘汰。上個回合只取得5分的藍隊文凱婷（Aeren），今次對上最高分（24分）的詹天文（Windy）。
20歲的Aeren師承當年的「勁舞Dancing Queen」麥潔文，但她在第二集選唱何韻詩的〈木紋〉，卻表現失準，被評判團群插，最後只得到5分。
當時評判之一AGA（江海迦）曾指摘Aeren：「你同隊band完全separate!」Aeren也對自己的表現非常失望，曾自責說：「我無盡力，我做唔到平時嗰樣嘢！」
今次Aeren選唱AGA的歌曲〈Superman〉，AGA除了親自教授唱歌技巧，更特別為Aeren安排神秘特訓。
但Aeren仍打定輸數，覺得自己會被淘汰：「我真係好大壓力，論技術嚟講我唔係最優秀嗰個。」最後Aeren更在台上激動爆喊！
林沚羿被指信心過大
之前被爆遲到陋習的林沚羿（Venus）亦係藍隊隊員，在第二集曾取得15分，今次她上台獻唱後，竟然被主理人李克勤直指：「點解要揀呢首歌？有少少信心過大，後半段開始力有不逮。」
此外紅隊黃奕斌（Hugo）上個回合揀選了導師周柏豪的歌曲〈我的宣言〉參賽，僅獲得13分成績，今次他竟然再次挑戰周柏豪的歌曲，獲原唱人周柏豪親自分享心得。