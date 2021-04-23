聲夢傳奇｜潘靜文Sherman失信心爆喊 姚焯菲Chantel唱JW歌挽劣勢

無綫《聲夢傳奇》在第二集Foul走Lolita（蔡愷穎）後，只剩下14位學員，於第三集分成紅、藍兩隊對戰，上個回合跌入危險區，險被淘汰的潘靜文（Sherman）和姚焯菲（Chantel），今次雙雙被揀入周柏豪、JW（王灝兒）及泳兒所領導的紅隊中，面對沉重壓力的Sherman忍不住崩潰落淚，直言覺得自己「差到貼地」！

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片、潘靜文和姚焯菲IG圖片