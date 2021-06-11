聲夢傳奇｜炎明熹唱譚校長〈愛情陷阱〉對戰何晉樂唱陳百強〈等〉 文凱婷 林君蓮 連環爆喊

無綫節目《聲夢傳奇》來到第9集，繼續以80至00年代廣東話金曲為主題，由剩下的五位學員文凱婷（Aeren）、林智樂（Felix）、冼靖峰（Archie）、炎明熹（Gigi）及何晉樂（Rock）演繹自選金曲，而今集的高潮位將落在紅藍兩隊隊長Gigi及Rock最後的壓軸對決上，兩人將分別選唱譚校長〈愛情陷阱〉和陳百強〈等〉，陳奐仁更大讚二人：「做到一個接近完美的演出！」

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片