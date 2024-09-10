詹天文低調搭高鐵上廣州開學 到埗晒「傷勢照」惹擔心

18歲詹天文（Windy）未考DSE前就宣布收到美國伯克利音樂學院嘅offer，不過Windy最後都放棄offer，選擇前往內地升學。適逢最近係開學嘅日子，詹天文就已經低調搭高鐵上廣州開學，平安到埗後嘅Windy就在社交平台連環晒出開學的照片，仲有1張「傷勢」照，引起唔少fans表示擔心……

