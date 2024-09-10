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詹天文低調搭高鐵上廣州開學 到埗晒「傷勢照」惹擔心

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18歲詹天文（Windy）未考DSE前就宣布收到美國伯克利音樂學院嘅offer，不過Windy最後都放棄offer，選擇前往內地升學。適逢最近係開學嘅日子，詹天文就已經低調搭高鐵上廣州開學，平安到埗後嘅Windy就在社交平台連環晒出開學的照片，仲有1張「傷勢」照，引起唔少fans表示擔心……

詹天文低調搭高鐵上廣州開學

詹天文日前分享咗唔少開學時的照片，其中1張就係佢拖住行李搭高鐵。相較於遊美時嘅精心打扮，準備去開學嘅詹天文今次出鏡就顯得十分低調。而且相中Windy睇落並冇帶好多行李，令唔少人都猜測佢係唔係打算經常往返中港兩地，兼顧學業同事業。詹天文仲分享埋教室嘅環境，以及嘆小龍蝦同酸辣粉嘅相片，似乎已經快速同同學打好關係。

聲夢傳奇 詹天文日前已經低調搭高鐵上廣州開學。（圖片來源：ig@win_dy__）
詹天文日前已經低調搭高鐵上廣州開學。（圖片來源：ig@win_dy__）
聲夢傳奇 詹天文仲喺社交平台晒出教室嘅照片。（圖片來源：ig@win_dy__）
詹天文仲喺社交平台晒出教室嘅照片。（圖片來源：ig@win_dy__）
聲夢傳奇 不過詹天文開學嘅打扮就相當低調，相比起早前於美國旅遊時差天共地。（圖片來源：ig@win_dy__）
不過詹天文開學嘅打扮就相當低調，相比起早前於美國旅遊時差天共地。（圖片來源：ig@win_dy__）
聲夢傳奇 （圖片來源：ig@win_dy__）
（圖片來源：ig@win_dy__）

詹天文晒「傷勢」照惹fans叮囑

而在詹天文晒出的照片中，就有1張影住自己手臂慘遭攻擊嘅「傷勢」照，引起唔少fans關注。隨後亦有網民留言叮囑詹天文「真係要小心廣州的蚊患」，更獲Windy回覆「嗰張係抽血後的紀錄」。原來令fans擔心爆嘅「傷勢」照其實係被蚊咬嘅痕跡，迷底解開後都令fans稍微放心！

聲夢傳奇 詹天文仲晒出1張自己手臂慘遭攻擊嘅「傷勢」，引起唔少fans關注。不過Windy隨後就留言解釋到照片上嘅「傷勢」其實係被蚊咬嘅痕跡。（圖片來源：ig@win_dy__）
詹天文仲晒出1張自己手臂慘遭攻擊嘅「傷勢」，引起唔少fans關注。不過Windy隨後就留言解釋到照片上嘅「傷勢」其實係被蚊咬嘅痕跡。（圖片來源：ig@win_dy__）
聲夢傳奇 詹天文於廣州開學嘅打扮十分低調。（圖片來源：ig@win_dy__）
詹天文於廣州開學嘅打扮十分低調。（圖片來源：ig@win_dy__）

撰文：東方新地圖片來源：ig@win_dy__

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