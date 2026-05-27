聲夢4小花全起底！突齊齊晒水著 趙頌宜金髮三點式有驚喜 自爆不滿身體一部位

《聲夢傳奇2》四位小花趙頌宜、江廷慧、李茵彤及梁芷菁昨日突然在社交平台大晒水著照，為網民送上夏日驚喜。當中趙頌宜最搶鏡，平時低調的她竟以金髮配三點式泳衣亮相，更自爆對身體某部位不滿意，引來網民熱烈討論。四人的火辣造型瞬間洗版，掀起新一輪關注熱潮。