聲夢4小花全起底！突齊齊晒水著 趙頌宜金髮三點式有驚喜 自爆不滿身體一部位
趙頌宜金髮三點式首度曝光
趙頌宜在這次水著照中最為搶眼，一改平日文靜形象，以幼帶三點式泳衣配上一頭金髮登場。她在貼文中寫道「🩱人生第一彈泳衣照（啲手指好短🤖」，坦承對自己手指長度不滿意。這位出身藝術世家的22歲女生，哥哥是ViuTV《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠，家姐趙綺婷也曾參選香港小姐。她在《聲夢傳奇2》中以獨特的女低音聲線備受注目，雖然止步10強，但近年積極發展音樂事業，2025年正式加入「臻世娛樂」唱片公司。
江廷慧展現「聲夢姚子羚」魅力
29歲的江廷慧以黑色水著亮相，展現其「聲夢姚子羚」的優雅氣質。這位曾為追逐音樂夢而辭去穩定工作的女生，在《聲夢2》期間更因確診新冠肺炎入院而險些錯失比賽機會。簽約TVB後，她與同屆學員組成音樂組合「Plan V」，以A cappella方式翻唱流行曲獲得破百萬點擊。今年她擔任《唱錢》主持人，憑藉出眾外貌和成熟氣質在網上討論區引來網民洗版式大讚，人氣再度急升。
李茵彤黃色水著展甜美笑容
25歲的李茵彤選擇黃色水著配鮮花造型，耳邊插著一朵花並做出吐舌頭表情，展現其招牌「燦爛笑容」。這位香港浸會大學持續教育學院幼兒教育學學士畢業生，在《聲夢2》比賽初期因常在後樓梯練習而被戲稱為「後樓梯歌后」。雖然在18強早早出局，但憑藉極佳觀眾緣獲頒獎項。簽約TVB後主要朝主持方向發展，曾主持《Music Break》，現與森美、Eric Kwok一同主持《唱錢》，擔任「音樂小助手」角色備受好評。
梁芷菁粉紫色水著展青春活力
20歲的梁芷菁以粉紫色水著登場，是四人中年紀最輕的一位。雖然在《聲夢傳奇2》未能成功晉級15強，但其可愛活潑形象獲TVB青睞並簽約成為藝員。入行後於2023年加入長壽兒童節目《Hands Up》擔任主持，深受小朋友和家長歡迎。除了TVB工作外，她對古典音樂和電影創作亦有濃厚興趣，近年參與香港電台廣播工作，主持《R4 Music Academy 我哋都係音樂系！》。2025年她宣佈與「無限傳奇娛樂文化」簽約，積極開拓更多演藝可能性。
網民激讚四人索爆造型
四人的水著照一出即引來網民熱烈反應，紛紛留言大讚「索爆」「好靚」。有網民特別讚賞趙頌宜的突破，「平時好文靜，原來咁有料」「金髮好襯佢」。江廷慧的優雅氣質同樣獲讚，「真係好似姚子羚咁靚」「氣質一流」。李茵彤的甜美造型亦備受好評，「個笑容好治癒」「好可愛」。梁芷菁雖然年紀最輕，但其青春活力同樣吸引不少網民注意，「後生仔就係有活力」「粉紫色好襯膚色」。