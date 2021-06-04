1ee143a5-bfd0-45cb-ba64-66a6fcae70f9

聲夢傳奇｜十強鍾柔美被譚詠麟點名激讚 網民：燈神再發功？

東方新地 - 娛聞

《聲夢傳奇》十強已誕生，譚詠麟曾點名大讚藍隊炎明熹有壓台感，今次譚詠麟更做埋《聲夢傳奇》評判，再點名大讚炎明熹同隊的鍾柔美（Yumi），藍隊兩位大熱被譚詠麟「點燈」，網民即擔心藍隊安危，指希望有「樂壇燈神」之稱的譚詠麟今次唔好開口中﹗

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖

《聲夢傳奇》10強誕生

《聲夢傳奇》上集完成第四輪比賽，紅隊連輸三個回合，最終foul走潘靜文（Sherman）及張馳豪（Aska），10強誕生﹗紅隊隊長何晉樂（Rock）、隊員冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師。藍隊隊長炎明熹（Gigi）、隊員林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren），並由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任導師。

紅隊姚焯菲Chantel順利打入十強﹗（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
紅隊姚焯菲Chantel順利打入十強﹗（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）

《聲夢傳奇》學員跌入危險區

第八集進行第五輪比賽，共5個回合。藍紅兩隊每個回合各自派出一位學員對戰，25位專業評審進行評分，得分較低的一位會即時進入危險區。累計輸得較多回合的一隊，就由該隊導師淘汰在危險區內的1位學員。

左麟右李合體現身《聲夢傳奇》獻唱﹗（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
左麟右李合體現身《聲夢傳奇》獻唱﹗（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）

譚詠麟加插做《聲夢傳奇》主理人

《聲夢傳奇》今集以經典廣東話金曲為主題，特別邀得譚詠麟在《聲夢傳奇》舞台與李克勤獻唱金曲，並擔任主理人，更為聲夢10強學員進行賽前特訓。譚詠麟除了分享唱歌技巧及心得，更與10位學員在清晨一邊跑步，一邊唱歌練氣，李克勤亦到場為大家打氣。

譚詠麟特訓十位學員清晨跑步。（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
譚詠麟特訓10位學員清晨跑步。（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
十位學員在譚詠麟特訓下學習邊跑邊唱歌。（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
10位學員在譚詠麟特訓下學習邊跑邊唱歌。（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）

鍾柔美對戰黃奕斌

第一回合，藍隊派出鍾柔美（Yumi），紅隊則派出黃奕斌（Hugo），二人均擅長跳舞，所以選取跳唱歌曲出賽。Yumi演繹女子組合Cookies的歌曲，譚詠麟看完表演後高度評價，大讚Yumi：「又跳得又唱得！」

聲夢傳奇｜十強鍾柔美被譚詠麟點名激讚 網民：燈神再發功？
鍾柔美自選跳唱歌曲﹗
聲夢傳奇｜十強鍾柔美被譚詠麟點名激讚 網民：燈神再發功？
鍾柔美表演Cookies歌曲，獲譚詠麟激讚。

網民求燈神放過藍隊

被指「樂壇燈神」稱號的譚詠麟再次點名激讚藍隊學員，今次被「點燈」是鍾柔美，藍隊學員兩度被「燈神」譚詠麟點燈，網民甚為擔心，留言指希望「燈神放過藍隊啦﹗」、「千祈唔好開口中呀﹗」、「燈神再發功？」等。

聲夢傳奇｜十強鍾柔美被譚詠麟點名激讚 網民：燈神再發功？
譚詠麟現身《聲夢傳奇》。

Hugo則選唱張國榮的經典金曲，譚詠麟賽前向Hugo分享心得，示範如何運用眼神及表情演繹歌曲。

聲夢傳奇｜十強鍾柔美被譚詠麟點名激讚 網民：燈神再發功？
紅隊黃奕斌（Hugo）選唱張國榮的經典金曲。
聲夢傳奇｜十強鍾柔美被譚詠麟點名激讚 網民：燈神再發功？
賽前譚詠麟指導黃奕斌演唱技巧及如何運用表情吸引觀眾。
聲夢傳奇｜十強鍾柔美被譚詠麟點名激讚 網民：燈神再發功？
紅隊黃奕斌（Hugo）
第二回合，藍隊派出林君蓮（Kaitlyn），紅隊則派出詹天文（Windy），二人在今個回合同樣想追求突破。Kaitlyn在歌曲中加插新嘗試，可惜評審陳奐仁指Kaitlyn：「演出大力咗，製造咗多餘嘅瑕疵！」弓詹天文Windy想大家知道自己不是只識唱高音，所以選唱一首低音比較多的歌曲。

聲夢傳奇｜十強鍾柔美被譚詠麟點名激讚 網民：燈神再發功？
藍隊林君蓮（Kaitlyn）

紅隊導師JW王灝兒指這首歌不適合詹天文Windy唱，不過欣賞Windy：「好有勇氣，好希望突破自己！」JW雖然忙於拍攝古裝劇，但前一晚與Windy排練到凌晨12時。

紅隊詹天文（Windy）同樣想突破自己，選唱一首低音比較多的歌曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
紅隊詹天文（Windy）同樣想突破自己，選唱一首低音比較多的歌曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
第三回合，紅隊派出姚焯菲（Chantel）出戰。14歲的Chantel未能理解所選的經典歌曲的意思，李克勤及JW親自分享如何演繹歌曲，李克勤更教Chantel加強「Sweet」效果，指「你嘅年齡要有呢啲感覺！」

紅隊姚焯菲（Chantel）圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
紅隊姚焯菲（Chantel）圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
聲夢傳奇｜十強鍾柔美被譚詠麟點名激讚 網民：燈神再發功？
李克勤及JW指導紅隊姚焯菲（Chantel）分享如何演繹歌曲，李克勤更教Chantel加強「Sweet」效果，指「你嘅年齡要有呢啲感覺！」
姚焯菲（Chantel）甚有觀眾緣，深得評判、導師、主埋人喜愛。
姚焯菲（Chantel）甚有觀眾緣，深得評判、導師、主埋人喜愛。

讀者留言

熱門文章

 