聲夢傳奇2｜泳兒李幸倪做導師被激到發脾氣兼捱殘 ：我怕會崩潰
做導師如湊仔好激心
李幸倪受訪時解釋︰「學員完成一個回合比賽可回家睡覺，我們幾位導師仍要為學員揀選下個回合比賽的歌曲。我每晚凌晨4時才睡，每天只睡4、5個小時。」另一邊泳兒也直言捱到殘，要靠畫粗眼線令自己有精神。她說︰「男友覺得我太緊張，學員喉嚨唔舒服都關我事。我照顧7個學員，要花很多時間，也試過發脾氣。現在的年輕人興選擇性覆機，我不是強迫症，但沒可能全日不回覆。好彩我鬧完後，他們已有改變。我與學員們沒代溝，他們很勤力，願意嘗試，希望他們不會太快被淘汰，我怕自己會崩潰。」另一方面，Gin Lee也同意︰「當導師如當父母，要將學員放首位，把自己的工作押後。我也試過被學員激到發脾氣，幾位導師陪他們綵排至凌晨1時，他們仍說沒信心。我說導師不是保母，你們不珍惜，我就不做，之後他們180度改變。如下次再被邀請做導師，我要慎重考慮。」
《聲夢》藍隊告急
因為20日播映《善心滿載仁愛堂》關係，《大家樂呈獻：聲夢傳奇2》暫停播映一集。上回講到已進入新一輪賽制，紅藍兩隊以演唱會模式「We We Red Red」及「Once In A Blue Moon」進行對戰，綜合兩回合成績，紅隊以31比19暫時領先藍隊。日前（19日）官方釋出預告片，之前憑《說散就散》一鳴驚人、獲稱「聲夢大魔王」的Sabrina（趙紫諾），繼上集以Rock爆Look打鼓開場成功搶焦後，在下周六（27日）播出的第十集中亦將再度「我超越我」，聯同師姐兼After Class成員鍾柔美（Yumi）跳唱快歌《舞孃》，拍住上炸爆舞台！
Yumi + Sabrina 有望組女團
片段所見，唱開慢歌的Sabrina激罕晒舞技，更獲評判高度評價︰「唔單止男生覺得好睇，女生都覺得好賞心悅目！」讓網民期待指數持續飊升，粉絲紛紛留言指Sabrina在Yumi帶領下信心大增：「已睇了N次」、「呢個組合好正」、「跳得非常好，好精彩」，並封二人為「世一實力偶像女子組合Sabrumi」！
用珍奶冧掂Yumi
無綫娛樂新聞台播出二人排練《舞孃》幕後花絮，有留意開《聲夢2》及Sabrina的觀眾相信都會記得Sabrina是Yumi超級歌迷，第三集Sabrina𨂽住地向鏡頭開心Share與Yumi合照一幕更是令人印象難忘。雖然只是助陣，但Yumi 全程相當認真，除了抽出不少時間和Sabrina一起綵排外，還非常有心思地寫了「心意閃卡」送給Sabrina，又化身「小記者」訪問小師妹心情，兼謙虛又貼心地為師妹打氣謂：「我比較喜歡跳舞，唱歌係你強項，如果（唱歌）我有啲咩唔識，我希望可以問你，你都可以問我關於跳唱嘅嘢，互相幫助。」向來可愛、動作多多的Sabrina，聞言即開心舉手大叫「OK」。 為了答謝師姐，Sabrina還衝落Canteen買偶像最愛的珍珠奶茶作為謝禮。
藍隊則邀得另一位聲夢師姐林君蓮（蓮姐）助陣，與有「翻版蓮姐」之稱的趙頌宜（Maggie）合唱《黑色柳丁》。搞笑的是當家以為Maggie拘謹，原來蓮姐亦相當拘謹，二人綵排期間蓮姐全程木無表情，反觀Maggie經常忍不住偷望蓮姐再默默地偷笑，畫面有趣。之後Maggie拿出「秘密」武器：以懷舊牛皮紙包住的四顆柳丁給蓮姐作見面禮，包裝上更貼有懷舊Feel十足的紅紙，遭工作人員取笑似「符」之餘，更令蓮姐收到後笑不攏嘴謂：「呢個係詛咒咗嘅橙？多謝你，好型，我都係第一次見人咁包住啲橙。唔好意思呀各位觀眾，我哋真係好Creative！」蓮姐全程邊說邊笑十分Happy，令人完全感受到二人合作有多愉快。