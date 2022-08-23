聲夢傳奇2｜泳兒李幸倪做導師被激到發脾氣兼捱殘 ：我怕會崩潰

李幸倪（Gin Lee）、泳兒兩位《聲夢傳奇2》導師出席無綫20號晚《善心滿載仁愛堂》時，呻近日因擔任《聲夢》導師搞到缺乏休息捱殘兼發脾氣。Gin Lee更表示，為了幫學員揀歌，搞到每日只可瞓4至5個鐘。