聲夢傳奇2｜23學員全曝光最細13歲 曾志偉寄予厚望要超越炎明熹

《聲夢傳奇2》將於今年6月11日舉行，28日記者會上，23名學員正式曝光，當中不少未成年參賽者，而年紀最小只有13歲，比去年更年輕﹗《聲夢傳奇》冠軍炎明熹(Gigi)今年已代表出戰《聲生不息》，成績卓越，無綫總經理曾志偉出席記者會時豪言希望《聲夢傳奇2》學員能超越炎明熹﹗