聲夢傳奇2｜23學員全曝光最細13歲 曾志偉寄予厚望要超越炎明熹
聲夢傳奇2｜《聲夢Junior》Aster、Charlotte等以6人組合參賽
《聲夢傳奇2》記者會上公布23名學員名單，當中包括六位《聲夢Junior》學員以組合XiX名義參賽，包括14歲莊殷玥（Vici）、15歲梁善知（Crystal) 、14歲劉芷君（Aster）、13歲繆昀希Charlotte、15歲鄧曉殷 Kiele和14歲楊秉頤（Caithlin） 。
1.莊殷玥 Vici 14歲
2.劉芷君 Aster 14歲
之前在《聲夢JUNIOR》中大熱倒灶的 Aster（劉芷君）深受網民喜愛。
劉芷君9歲已是香港藝術體操港隊運動員
Aster 劉芷君9歲已是香港藝術體操港隊運動員 ，曾經演唱蔡依林《特務J》的跳舞片段並獲好評，被指有潛力接師姐鍾柔美棒；網友讚賞她「眼神夠氣勢」、「跳舞有功底」被指有潛力接師姐Yumi鍾柔美棒。
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3.梁善知 Crystal 15歲
4.繆昀希 Charlotte 13歲
現年13歲的Charlotte曾在《聲夢JUNIOR》決賽中，以唱跳《跳舞街》一鳴驚人、獲得好評如潮。
5. 鄧曉殷 Kiele 15歲
6. 楊秉頤 Caithlin 14歲
曾志偉對學員寄予厚望 預告炎明熹、姚焯菲亮相節目
曾志偉出席記招同大家打氣，指各學員要好好享受舞台同時，他對各學員寄予厚望：「希望大家能夠超越《聲夢1》，超越Gigi炎明熹。一開始《聲夢1》大家都係烚吓烚吓﹗唔好睇29歲最成熟嗰個其實怕醜到不得了，佢個樣大咋，智商同其他其實差唔多。」對於今次破格以組合形式參賽，曾志偉接受訪問時指認為她們適合組隊，並指：「唔想拆散佢哋﹗」被問以組合形式會否惹起爭議，曾志偉就指：「可能有人會認為分薄咗，但我哋係想有不同選擇給觀眾﹗」曾志偉指《聲夢 2》同之前賽制相若，會有八位導師，炎明熹和姚焯菲會以師姐身份亮相﹗至於遴選評判除曾志偉及樂易玲，還有李幸倪、郭偉亮、陳奐仁、Johnny Yim、舒文、伍仲衡、著名排舞師 Sunny Wong 及著名美術指導馬光榮。
7.陳昊廷Timothy 21歲
8.陳晉軒 Jason 27歲
9.侯雋熙 Duncan 26歲
10.金永衡 Christoper 29歲
11.彭家賢 Zayden 25歲
（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇直播截圖）
12.文佐匡 Sean 22歲
13.黃洛妍 Janees 24歲
黃洛妍15歲去維也納讀書近年回港，主修小提琴同時熱愛唱歌：「我會努力學咬字，少講廣東話。」
14.趙頌宜 Maggie 19歲
趙頌宜：「參加《聲夢》後好多人都話我好奇怪，好好笑，可能之後可以試吓做喜劇演員，同時想改善同人溝通及表現自己﹗」
15.江廷慧 Vivian 26歲
江廷慧：「我13歲去加拿大讀書，夢想成為香港歌手﹗」
16.孫衣文 Mandy 20歲
孫衣文：「啲人叫我娘娘，好似宮廷入面嘅娘娘，希望藉住《聲夢》大家可以見到本宮wild的一面。」
17.趙小婷 Pamela 21歲
趙小婷指自己是醫科生，為追夢辛苦都要堅持下去：「朋友叫我做時間管理大師，備戰最緊要兼顧時間，溫定下年書留時間玩音樂。」
18.劉詠彤 Angel 22歲
劉詠彤：「學過跳舞，想做唱跳歌手﹗」
19.李茵彤 Desta 22歲
李茵彤：「鍾意彈結他，會喺後樓梯自彈自唱，心態好緊要，攰就要休息。」
20.趙紫諾 Sabrina 13歲
趙紫諾：「5歲開始學琴，9歲考獲ABRSM Diplom﹗」她指學廣東話係現時最大壓力，會盡力學好﹗
21.梁芷菁 Crystal 17歲
梁芷菁：「最大壓力係未夠自信，唔靠風水命理靠自己。」
22.蕭呈謙 Nicole 17歲
蕭呈謙：「學中國舞同唱古典音樂，撐到一字馬，比賽會撐到底最大挑戰唱流行曲，第一次去咁大舞台會緊張。」
23.任暟晴 Jasmine 16歲
任暟晴指好鍾意瞓覺，「希望畀大家見到自己精靈一面，最大壓力係時間管，讀書、瞓覺、食嘢、練歌。」