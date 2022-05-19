聲夢傳奇2｜林二汶再做選秀導師低調畀貼士 新晉少女組合XiX搶晒Fo！
林二汶再次為選秀節目擔任導師
《聲夢傳奇2》主題為「我超越我」將於6月11日晚上8點半翡翠台首播，每集都有25位業內人士評審。Gin Lee李幸倪、泳兒及JW王灝兒再次擔任導師，Gin表示很高興可以見到熟識的面孔；Vincy則笑言自己揀學員的準則要「靚仔」，因為除了歌聲之外觀眾緣都很緊要；JW王灝兒則說：「可塑性好緊要，因為有啲學員你一望就會覺得有啲嘢，而且有啲嘢會愈嚟愈大！」新導師有林二汶、Alan布志綸及Phil林奕匡。而繼《全民造星3》之後，再為《聲夢傳奇2》擔任導師的林二汶覺得今次節目的四面台是個訓練的好開始，因為要照顧四面的觀眾不容易，一早習慣有著數：「好新鮮，四面台好犀利，因為四面台好難，所以由零開始訓練會好好。」林二汶接受傳媒訪問時表示，《聲夢2》的參賽人數較《全民造星》少，所以資源會比較集中。另外由於男參賽者的人數較少，所以會優先挑選男學員，見到有潛力的參賽者亦絕不退讓搶到底！
林二汶早前被指食兩家茶禮
去年11月19日，是無綫電視台慶當晚，當時被外界認為是ViuTV常客，兼《全民造星3》擔任導師的林二汶「驚喜」現身在「女星勁歌熱舞賀台慶」環節與其它女星歌手一齊獻唱，令不少網友大感意外，亦有不少人表示對她「食兩家茶禮」的行為表示失望。事後林二汶亦有開腔解釋自己兩邊走的原因，強調「音樂無分邊界」是自己的信仰：
其實我做咗廿年音樂，我一直都好相信，音樂係應該冇分國界，無分任何嘅邊界，因為音樂本來係應該要嚟溝通，而唔係孤立，我哋其實一直追求緊係百花齊放，唔係咩？我今年開咗自己嘅音樂教室，我想嘗試傳遞一個訊息，就係音樂應該係冇分邊界，應該一心只為音樂嘅發展，如果我分得咁清，咁我教出嚟嘅學生，唔係會墨守成規同故步自封咩？我哋做音樂嘅人，我教出嚟嘅學生，我希望佢哋明白一個訊息，音樂係應該懂得海納百川。
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對於二汶的解釋，網民同樣有讚有彈，有些非常支持二汶的「信仰」，但當中仍有不少網民堅持認為不應食「兩家茶禮」。
睇埋《聲夢傳奇2》記者會其它盛況：
賽前曾志偉寄予厚望 預告炎明熹、姚焯菲會亮相
曾志偉在過去的記招上為大家打氣，指各學員要好好享受舞台同時，他對各學員寄予厚望：「希望大家能夠超越《聲夢1》，超越Gigi炎明熹。一開始《聲夢1》大家都係烚吓烚吓﹗唔好睇29歲最成熟嗰個其實怕醜到不得了，佢個樣大咋，智商同其他其實差唔多。」對於今次破格以組合形式參賽，曾志偉接受訪問時指認為她們適合組隊，並指：「唔想拆散佢哋﹗」被問以組合形式會否惹起爭議，曾志偉就指：「可能有人會認為分薄咗，但我哋係想有不同選擇給觀眾﹗」曾志偉指《聲夢 2》同之前賽制相若，會有八位導師，炎明熹和姚焯菲會以師姐身份亮相﹗
即睇《聲夢傳奇2》學員資料
1.莊殷玥 Vici 14歲
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2.劉芷君 Aster 14歲
之前在《聲夢JUNIOR》中大熱倒灶的 Aster（劉芷君）深受網民喜愛。
劉芷君9歲已是香港藝術體操港隊運動員
Aster 劉芷君9歲已是香港藝術體操港隊運動員 ，曾經演唱蔡依林《特務J》的跳舞片段並獲好評，被指有潛力接師姐鍾柔美棒；網友讚賞她「眼神夠氣勢」、「跳舞有功底」被指有潛力接師姐Yumi鍾柔美棒。
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3.梁善知 Crystal 15歲
4.繆昀希 Charlotte 13歲
現年13歲的Charlotte曾在《聲夢JUNIOR》決賽中，以唱跳《跳舞街》一鳴驚人、獲得好評如潮。
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5. 鄧曉殷 Kiele 15歲
6. 楊秉頤 Caithlin 14歲
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7.陳昊廷Timothy 21歲
8.陳晉軒 Jason 27歲
9.侯雋熙 Duncan 26歲
（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇直播截圖）
12.文佐匡 Sean 22歲
13.黃洛妍 Janees 24歲
黃洛妍15歲去維也納讀書近年回港，主修小提琴同時熱愛唱歌：「我會努力學咬字，少講廣東話。」
14.趙頌宜 Maggie 19歲
趙頌宜：「參加《聲夢》後好多人都話我好奇怪，好好笑，可能之後可以試吓做喜劇演員，同時想改善同人溝通及表現自己﹗」
15.江廷慧 Vivian 26歲
江廷慧：「我13歲去加拿大讀書，夢想成為香港歌手﹗」
16.孫衣文 Mandy 20歲
孫衣文：「啲人叫我娘娘，好似宮廷入面嘅娘娘，希望藉住《聲夢》大家可以見到本宮wild的一面。」
17.趙小婷 Pamela 21歲
趙小婷指自己是醫科生，為追夢辛苦都要堅持下去：「朋友叫我做時間管理大師，備戰最緊要兼顧時間，溫定下年書留時間玩音樂。」
18.劉詠彤 Angel 22歲
劉詠彤：「學過跳舞，想做唱跳歌手﹗」
19.李茵彤 Desta 22歲
李茵彤：「鍾意彈結他，會喺後樓梯自彈自唱，心態好緊要，攰就要休息。」
20.趙紫諾 Sabrina 13歲
趙紫諾：「5歲開始學琴，9歲考獲ABRSM Diplom﹗」她指學廣東話係現時最大壓力，會盡力學好﹗
21.梁芷菁 Crystal 17歲
梁芷菁：「最大壓力係未夠自信，唔靠風水命理靠自己。」
22.蕭呈謙 Nicole 17歲
蕭呈謙：「學中國舞同唱古典音樂，撐到一字馬，比賽會撐到底最大挑戰唱流行曲，第一次去咁大舞台會緊張。」
23.任暟晴 Jasmine 16歲
任暟晴指好鍾意瞓覺，「希望畀大家見到自己精靈一面，最大壓力係時間管，讀書、瞓覺、食嘢、練歌。」
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