聲夢傳奇2｜林二汶再做選秀導師低調畀貼士 新晉少女組合XiX搶晒Fo！

《聲夢傳奇2》今日（5月19日）舉行記者會，公布6位星級導師，包括：Gin Lee李幸倪、林二汶、泳兒、JW王灝兒、Alan布志綸、Phil林奕匡，今次新賽制將分紅、藍兩隊，紅隊總監為Eric Kwok，藍隊總監為陳奐仁。以及23名位學員當中包括由《聲夢Junior》組成XiX的成員，包括14歲莊殷玥（Vici）、15歲梁善知（Crystal) 、14歲劉芷君（Aster）、13歲繆昀希Charlotte、15歲鄧曉殷 Kiele和14歲楊秉頤（Caithlin） 出席。