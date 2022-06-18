聲夢傳奇2｜13歲趙紫諾猛料背景 9歲考鋼琴演奏級曾拍超過40個廣告
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《星夢傳奇2》雖然只是剛開始，但TVB已造勢多位「黑馬」跑出，包括港大醫科生Pamela趙小婷、「翻版游嘉欣」Jasmine任暟晴、《聲夢Junior》出身的Aster劉芷君後。到今日播出的新一集，又有黑馬現身，就是年僅13歲的Sabrina趙紫諾。
13歲趙紫諾擁「最強履歷」4歲學琴9歲就演奏級
Sabrina趙紫諾年僅13歲，雖然廣東話唔好有網民覺得佢會輸蝕，但佢係23位學員中履歷最強的一個，是位音樂神童。趙紫諾4歲開始學習鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任朱楣，7歲時考獲英國皇家鋼琴8級，同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏，9歲半再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑（俗稱演奏級），去年只得12歲就考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。除精通鋼琴，趙紫諾仲識打鼓，考獲Rockschool八級演奏文憑，更會自己作曲、填詞，絕對是音樂神童。
趙紫諾其實係童星！
趙紫諾除了是「音樂神童」之外，其實好細個就「出道」，她11歲時曾獲央視邀請為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》，而4年前亦曾於美國洛杉磯音樂節演出，見慣各式大場面。趙紫諾先後拍攝超過40個廣告，對手是周杰倫、李連杯、大S、容祖兒、內地球星黄博文等等。