聲夢傳奇2｜13歲趙紫諾猛料背景 9歲考鋼琴演奏級曾拍超過40個廣告

《星夢傳奇2》雖然只是剛開始，但TVB已造勢多位「黑馬」跑出，包括港大醫科生Pamela趙小婷、「翻版游嘉欣」Jasmine任暟晴、《聲夢Junior》出身的Aster劉芷君後。到今日播出的新一集，又有黑馬現身，就是年僅13歲的Sabrina趙紫諾。