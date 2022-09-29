聲夢傳奇2 ｜泳兒親授黃洛妍Janees超越自己過程曝光 天生異稟特技嚇親導師
泳兒讚Janees唱得非常好天生異稟特技嚇親導師
泳兒擔任《聲夢傳奇 2》導師，親授Janees《溝渠暢泳》演唱心得，更一齊練歌，泳兒大讚Janees：「我覺得佢唱得非常好，完全唱到自己嘅風格，駕馭到呢隻歌。well done Janees！」泳兒問Janees為何揀《溝渠暢泳》參賽，Janees說：「such a nice song，因為我淨係聽過你唱，第一集你咪喺個screen裏面唱，我就係想唱something like dark, 可以玩少少rockish！」除了在唱功上令泳兒有驚喜之外，原來Janees仲有一樣「絕技」，令泳兒歎為觀止！Janees表示自己每日平均只需要睡4-6小時，睡多了反而會令身體感覺更疲倦，這個天生的「才能」令泳兒非常驚訝O晒嘴，回應一句：「I can sleep a lot（我可以睡很久）」，自愧不如！
即睇Janees《溝渠暢泳》有幾勁：
Janees投射真實痛愛經歷
泳兒問Janees：「呢隻歌你有冇少少story或者畫面？」Janees承認投射了自身真實痛愛經歷，曾痛愛渣男：「係我自己過去一段關係，我將呢個story搵個感覺去唱，其實係所有人都知佢唔好，因為我將自己擺喺好低嘅位置，我係將我自己拉低去襯托佢，我就一直處於呢個位置，但我喺嗰個位係好enjoy件事，雖然我會有唔開心，但我會將所有嘢去掩蓋唔好嘅嘢，去同自己講我係好開心嘅。」泳兒10月2日在九展開演唱會，未能出席《聲夢傳奇 2》決賽。
Janees周日決賽：人生大考驗
Janees昨日在IG表示：「終於去到決賽啦，好唔捨得每星期都會見面親密又如家人嘅學員朋友，一直對我們無私付出嘅導師們、兩位總監，仲有非常照顧我們又有型嘅森美大哥，及每位台前幕後嘅製作團隊、人員。這幾個月聲夢舞台令我長大好多，我感覺自己有做到 #我超越我#大家有見到Jan嘅不同嗎？這星期日晚，係我人生中一個大考驗，但我會盡力去做，希望盡自己最大嘅力氣在這個舞台上發光發亮。」
譚詠麟讚Janees聲線感情俱佳
Janees特別多謝泳兒：「你睇完我rehearsal之後，畀咗好多寶貴意見我，幫助我去改進我嘅演繹，亦畀咗信心同勇氣我，令到我好放心咁去飾演你嘅作品。」譚詠麟亦在微博出post大讚Janees的演出：「《聲夢2》的Janees無論聲線、技巧及感情的操控都駕馭得很好。聽她唱歌就好像坐着她駕駛的火箭車和她一起衝向太空！ 」Janees亦立即在IG隔空感謝譚詠麟：「多謝譚校長鼓勵，Jan一定會繼續努力的！」
網民暗示Janees超越原唱泳兒
有不少網民看到Janees演出後，都忍不住留言大讚她超越了原唱泳兒，更指Janees唱歌幾乎甚麼技巧都能駕馭得到：「強者中的強者！」、「真係神級嘅演出。首先首歌已經係由節奏到旋律都係難駕馭，仲要加埋個極有唱功嘅原唱，都仲可以唱出自己嘅風格，其實真係超厲害。」、「目前咁多個舞台最震撼的一個，Janees真的做到我超越我！」
Janees擁超強音樂背景
Janees 8歲開始學拉小提琴，師承已故中國知名小提琴家鄭石生，以及小提琴大師之稱的Pierre Amoyal等。Janees高中時在奧地利讀書及進修音樂，更以15歲之齡考入被列為全球50大之一的音樂大學，獲得兩個小提琴學士學位。除了演奏實力，Janees亦曾與香港年青樂隊「All For One」合作推出MV《裂痕》，在MV中扮演野性女Rapper。
睇睇泳兒如何教導出色徒弟。
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