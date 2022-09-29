聲夢傳奇2 ｜泳兒親授黃洛妍Janees超越自己過程曝光 天生異稟特技嚇親導師

無綫選秀節目《聲夢傳奇 2》五強正式誕生！一向表現出色、25歲的黃洛妍（Janees）特別挑選了難度極高的《溝渠暢泳》，其超闊音域令現場多位評判感驚嘆，更讚在演出過程中展現了不同的音色和層次，JW都忍不住說：「我覺得你將這首歌變成你的版本，特別有原唱在你面前，其實是一個挑戰。低音再加上喊叫，是我聽過最好聽的表演。」原唱泳兒大讚Janees完全能夠駕馭這首歌，有自己的個人風格。