聲夢傳奇2｜16歲Jasmine任暟晴人靚聲甜成黑馬 網民發現撞樣游嘉欣

TVB音樂真人騷《聲夢傳奇2》日前（6月11日）首播，一眾學員分組見評審，輪流初試啼聲，雖然未正式比賽，但亦觀眾對學員有一定了解，而且聽到他們的歌唱實力。當中16歲的Jasmine任暟晴被網民封為「黑馬」，事關經Johnny Yim教路下升Key唱《一加一》表現亮眼，亦有網民覺得她有「Chantel 2.0」的感覺，又話佢面形似BLACKPINK Jennie，不過呼聲最高還是覺得她是「A0小花」游嘉欣。