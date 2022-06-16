聲夢傳奇2｜16歲Jasmine任暟晴人靚聲甜成黑馬 網民發現撞樣游嘉欣
16歲Jasmine成黑馬？ 網民讚：第一集最好聽係佢
16歲的Jasmine任暟晴賽前未有如趙小婷、趙頌宜、劉芷君等人般焦點，不過在首集唱過《一加一》之後卻深得網民喜愛，尤其經Johnny Yim教路升Key後，其聲線穩定度與感染力的特質更突出。節目播出後網民大讚Jasmine，留言說：「第一集最好聽係佢」、「有望做到Chantel2.0」、「得喎呢個，第一集就有話題，升key晴」等等。亦有網民談論她的外貌與韓國女團BLACKPINK成員Jennie相似，又覺得是Chantel 2.0，又讚她好聽過原唱，睇嚟有望成為黑馬喊出。
Jasmine任暟晴人靚聲甜 網民覺得似游嘉欣
每當有新面孔出現，大家都會說是「翻版XXX」、「XXX 2.0」，Jasmine任暟晴都不例外。Jasmine在《聲夢傳奇2》中表現亮眼，被網民大讚人靚聲甜，有網民說她似師姐Chantel姚焯菲，亦有說過她面似韓國女團BLACKPINK的Jennie，不過暫時呼聲最高是覺得她似22歲「A0小花」游嘉欣，有網民更好好心機砌相讓大家比較。游嘉欣在J2節目《#後生仔傾吓偈》冒起，憑青春甜美的樣子令觀眾眼前一亮，之後亦參與拍過TVB《愛回家》、《青春不要臉》等劇集，當中以她在節目《代溝關注組》的表現最為突出，她自爆「A0」（即單身又從未拍過拖），又笑言自己是「老處女」，但卻惹來同場的肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！未拍過拖唔代表佢係處女喎！」
Jasmine任暟晴來頭猛料
雖然Jasmine年僅16歲，但原來她由細細個開始已經接觸音樂，有ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級；而本身熱愛音樂，認為有音樂就快樂的Jasmine就表示今次代表自己參賽已經是一項突破，因為之前參加過的比賽，大部分都是代表學校或團體，而且近她近年更正式學習演唱流行曲，除咗樣靚之外，實力亦非同小可！
你又覺得Jasmine似邊個？即刻睇相啦！
游嘉欣自爆「A0」身份
TVB清談節目《代溝關注組》首集請來李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、謝雪心（心姐）等人作嘉賓，並分為「長輩群組」及「後輩群組」兩組。節目中有一班後生仔向「長輩群組」解釋現代「潮語」環節，到「後生仔」游嘉欣解釋「A0（單身且拍拖次數為零）」一詞時，忽然自爆自己從沒拍過拖，隨即引來肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！」由於肥媽節目中曾提及在她的年代20多歲未嫁人已算是「老處女」，今年21歲的游嘉欣竟然再自爆是老處女：「我就係你哋啱啱所講，廿幾歲嘅老處女喇！」點知肥媽繼續狙擊：「未拍過拖唔代表佢係處女喎！」隨即引起全場起哄，肥媽再接：「我哋講嘅老處女係真係處女喎，你係假處女。」嚇到游嘉欣呼冤尷尬大叫：「我係真㗎！」相當搞笑。