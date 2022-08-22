Sabrina趙紫諾

聲夢傳奇2｜Sabrina趙紫諾13歲猛料背景 內地童星出道已拍超過40個廣告

最新娛聞
東方新地

廣告

《星夢傳奇2》開播至今14強已經誕生，最新一集已開展了紅藍隊的「演唱會之夜」，當中被喻為黑馬的Sabrina趙紫諾，早前曾於「多回合PK團戰」中，因聲帶發炎而輸畀Jason陳晉軒。呢位年僅13歲的「音樂神童」Sabrina趙紫諾，她的音樂背景非常猛料，9歲已考獲鋼琴演奏級，仲考埋鼓樂嘅演奏文憑，亦在內地拍過超過40個廣告，當中曾與天王天后級歌手合作，認真厲害！

Sabrina 13歲趙紫諾鏡頭前唔聲唔聲，原來細細個就出道，大有來頭。
13歲趙紫諾鏡頭前唔聲唔聲，原來細細個就出道，大有來頭。（圖片來源：影片截圖）

13歲Sabrina趙紫諾當Chantel面唱《說散就散》

13歲Sabrina是擁有「最強CV」的學員，6歲同郎朗表演，10歲開個人演奏會。雖然平時木口木面，但在後台表情多多，見到偶像Yumi鍾柔美即刻變迷妹。Sabrina一開口唱《說散就散》個個都大讚，Eric Kwok感嘆：「呢個世界發生咩事，點解13歲係咁，希望佢唔好變聲。」

聲夢傳奇2 Sabrina只得13歲但聲音充滿爆發力，全場激讚。
Sabrina只得13歲但聲音充滿爆發力，全場激讚。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
Sabrina 聲夢傳奇2 Chantel聽到拍晒手。
Chantel聽到拍晒手。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
Sabrina 聲夢傳奇2 近期焦點人物姚焯菲Chantel大讚趙紫諾。
近期焦點人物姚焯菲Chantel大讚趙紫諾。（圖片來源：YouTube＠聲夢傳奇）

《 聲夢傳奇2 》第3集首輪淘汰賽，學員獻上獨唱表演爭取晉級資格！趙紫諾Sabrina演唱JC陳詠桐原唱嘅《 說散就散 》

13歲Sabrina趙紫諾擁「最強履歷」4歲學琴9歲就演奏級

Sabrina趙紫諾年僅13歲，雖然廣東話唔好有網民覺得佢會輸蝕，但佢係23位學員中履歷最強的一個，是位音樂神童。趙紫諾4歲開始學習鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任朱楣，7歲時考獲英國皇家鋼琴8級，同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏，9歲半再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑（俗稱演奏級），去年只得12歲就考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。除精通鋼琴，趙紫諾仲識打鼓，考獲Rockschool八級演奏文憑，更會自己作曲、填詞，絕對是音樂神童。

Sabrina 趙紫諾曾在洛杉磯機音樂節中演出。
趙紫諾曾在洛杉磯機音樂節中演出。（圖片來源：影片截田田）
Sabrina 趙紫諾9歲就考獲鋼琴演奏級。
趙紫諾9歲就考獲鋼琴演奏級。（圖片來源：網上圖片）
Sabrina 趙紫諾10歲時已經開個人鋼琴演奏會。
趙紫諾10歲時已經開個人鋼琴演奏會。（圖片來源：網上圖片）

Sabrina趙紫諾其實係童星！

趙紫諾除了是「音樂神童」之外，其實好細個就「出道」，她11歲時曾獲央視邀請為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》，而4年前亦曾於美國洛杉磯音樂節演出，見慣各式大場面。趙紫諾先後拍攝超過40個廣告，對手是周杰倫、李連杯、大S、容祖兒、內地球星黄博文等等。

Sabrina 趙紫諾11歲時曾獲央視邀請為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》
趙紫諾11歲時曾獲央視邀請為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》（圖片來源：影片截圖）
Sabrina 趙紫諾細細個就有廣告演出經驗。
趙紫諾細細個就有廣告演出經驗。（圖片來源：影片截圖）
Sabrina 趙紫諾細細個就拍廣告。
趙紫諾細細個就拍廣告。（圖片來源：網上圖片）

常見問題

Sabrina趙紫諾曾於內地曾出道？

她11歲時曾獲央視邀請為國慶特別節目獻唱，亦曾先後拍攝超過40個廣告⋯⋯詳情請看

13歲Sabrina趙紫諾自小就係「音樂神童」？

趙紫諾係23位學員中履歷最強的一個，是位音樂神童，從小學習鋼琴，兼考獲多個專業演奏文憑⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：影片截圖資料或影片來源：YouTube＠聲夢傳奇

讀者留言

熱門文章

 