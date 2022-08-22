聲夢傳奇2｜Sabrina趙紫諾13歲猛料背景 內地童星出道已拍超過40個廣告

《星夢傳奇2》開播至今14強已經誕生，最新一集已開展了紅藍隊的「演唱會之夜」，當中被喻為黑馬的Sabrina趙紫諾，早前曾於「多回合PK團戰」中，因聲帶發炎而輸畀Jason陳晉軒。呢位年僅13歲的「音樂神童」Sabrina趙紫諾，她的音樂背景非常猛料，9歲已考獲鋼琴演奏級，仲考埋鼓樂嘅演奏文憑，亦在內地拍過超過40個廣告，當中曾與天王天后級歌手合作，認真厲害！