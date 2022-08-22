聲夢傳奇2｜Sabrina趙紫諾13歲猛料背景 內地童星出道已拍超過40個廣告
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《星夢傳奇2》開播至今14強已經誕生，最新一集已開展了紅藍隊的「演唱會之夜」，當中被喻為黑馬的Sabrina趙紫諾，早前曾於「多回合PK團戰」中，因聲帶發炎而輸畀Jason陳晉軒。呢位年僅13歲的「音樂神童」Sabrina趙紫諾，她的音樂背景非常猛料，9歲已考獲鋼琴演奏級，仲考埋鼓樂嘅演奏文憑，亦在內地拍過超過40個廣告，當中曾與天王天后級歌手合作，認真厲害！
13歲Sabrina趙紫諾當Chantel面唱《說散就散》
13歲Sabrina是擁有「最強CV」的學員，6歲同郎朗表演，10歲開個人演奏會。雖然平時木口木面，但在後台表情多多，見到偶像Yumi鍾柔美即刻變迷妹。Sabrina一開口唱《說散就散》個個都大讚，Eric Kwok感嘆：「呢個世界發生咩事，點解13歲係咁，希望佢唔好變聲。」
《 聲夢傳奇2 》第3集首輪淘汰賽，學員獻上獨唱表演爭取晉級資格！趙紫諾Sabrina演唱JC陳詠桐原唱嘅《 說散就散 》
13歲Sabrina趙紫諾擁「最強履歷」4歲學琴9歲就演奏級
Sabrina趙紫諾年僅13歲，雖然廣東話唔好有網民覺得佢會輸蝕，但佢係23位學員中履歷最強的一個，是位音樂神童。趙紫諾4歲開始學習鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任朱楣，7歲時考獲英國皇家鋼琴8級，同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏，9歲半再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑（俗稱演奏級），去年只得12歲就考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。除精通鋼琴，趙紫諾仲識打鼓，考獲Rockschool八級演奏文憑，更會自己作曲、填詞，絕對是音樂神童。
Sabrina趙紫諾其實係童星！
趙紫諾除了是「音樂神童」之外，其實好細個就「出道」，她11歲時曾獲央視邀請為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》，而4年前亦曾於美國洛杉磯音樂節演出，見慣各式大場面。趙紫諾先後拍攝超過40個廣告，對手是周杰倫、李連杯、大S、容祖兒、內地球星黄博文等等。
常見問題
Sabrina趙紫諾曾於內地曾出道？
她11歲時曾獲央視邀請為國慶特別節目獻唱，亦曾先後拍攝超過40個廣告⋯⋯詳情請看
13歲Sabrina趙紫諾自小就係「音樂神童」？
趙紫諾係23位學員中履歷最強的一個，是位音樂神童，從小學習鋼琴，兼考獲多個專業演奏文憑⋯⋯詳情請看