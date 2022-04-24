聲生不息｜曾比特被指「食兩家茶禮」 北上覓出路其實係逼於無奈？
參加《全民造星II》而出道的曾比特，加盟環球唱片後機會不斷，現身ViuTV又可以上TVB，最近更北上發展參加《聲生不息》。不過由於亮相太過廣泛，近日卻被網民指「食兩家茶禮」。
曾比特2019年參加《全民造星II》而出道
曾比特在2019年參加《全民造星II》，以一頭爆炸頭令人留下深刻印象，雖然稱不上靚仔，但擁有一把可遇不可求的聲帶而成功殺入十強，雖然最終得第八名，但受Eric Kwok賞識，2021年簽約環球唱片成為歌手。
曾比特兩台遊走 曝光率奇高
《全民造星II》出身的他，自然不時成為ViuTV的節目嘉賓，是《Chill Club》的常客之餘，又曾亮相綜藝節目《膠戰》，不過他以環球歌手的身份，又可以亮相TVB，成為了絕無僅有以「造星仔」身份又可以兩台遊走的歌手，曝光率奇高。
MIRROR、ERROR搶市場 尋求出路決定北上
香港樂壇近年幾乎被「造星仔」搶盡風頭，MIRROR無處不在，搶走大部分的大品牌的廣告、ERROR走搞笑路線，受ViuTV力捧，同樣造星出道的MC張天賦、P1X3L、ANSONBEAN等又分薄了市場，變相曾比特發展空間變少，把心一橫北上發展絕對有理！
參加《聲生不息》北望神州
MIRROR成為香港天團，曾比特雖然不時在兩台遊走，但要跑出仍有一段距離，為突圍而出，在唱片公司安排下，參加由無綫及內地芒果TV合作打造的音樂比賽《聲生不息》，與前輩林子祥、葉蒨文、李克勤等齊齊現身，與大陸歌手周筆暢、毛不易、劉惜君等唱歌交流。聲夢新星炎明熹亦有份參與節目，與曾比特一樣成為新生代的代表。
被質疑食兩家茶禮 心水清網友：要聽公司話
曾比特出身自全民造星，爆紅後卻現身TVB，甚至出席TVB台慶，被指靠ViuTV而出道卻調轉頭幫對家！唔少網民大鬧失望：「造星果陣已經唔中意佢，唱歌唱到好假嘅肥仔咁」、「講真有啲失望嘅，其實講真以你這個根本唔需要返大陸搵金，你上年都攞新力軍銅獎啦，完全唔知環球係想搞咩，我覺得就算係TVB出節目都冇咩問題但係上大陸就不了」！不過亦有心水清的網友替他講好說話，指他簽約環球成為旗下歌手，就要聽公司話。