聲生不息｜李克勤翻唱《最佳損友》想起劉德華 獲原唱陳奕迅精警回覆

《聲生不息》15日（周日）播出第二場公演的合作舞台。早前李克勤在首場合作舞台中，聯手李健合唱《花火》，獲得一眾好評。而在第四集播出前，李克勤與新生代歌手毛不易的合作早已備受關注，二人合唱陳奕迅的《最佳損友》再次驚喜舞台。