聲生不息｜李克勤翻唱《最佳損友》想起劉德華 獲原唱陳奕迅精警回覆
李克勤想起「一世朋友」劉德華
今集（15日）節目以「一生所愛」為主題，李克勤以《最佳損友》這首經典的歌曲來講述關於友情的故事，特別唱到「朋友 我當你一秒朋友 朋友 我當你一世朋友」，表達對朋友情誼的珍重，娓娓道出了時間的無情與人生的無常。李克勤提到唱《最佳損友》時，想到的是好友劉德華。二人是多年好友，華仔曾經在克勤最無助的時候，說了一句：「交給我，我幫你解決。」因此歌詞就像是道出克勤與華仔的堅固友誼。
對於友情的維繫，杛克勤有感年代不同，方法亦都不一樣，「以前我唱譚詠麟的《朋友》的那個年代，那個年代我的電話裡面，電話號碼大概只有二十、三十個，現在可能有二百個聯絡的電話，時代真的不一樣了，維持的方法也不一樣了。」
李克勤翻唱《最佳損友》 爆陳奕迅回覆：唔好唱爛我的歌﹗
演唱完畢，李克勤表示將綵排時的片段發給陳奕迅，「我們綵排完了以後，我就把我們的那個綵排片段就發給原唱者（陳奕迅），他還給我一些加油的說話，他說：『兄弟，不要唱爛我的歌。』說笑說笑，他說他也沒想過會有這樣的，兩個男生對唱的感覺。」除此之外，李克勤再次與新生代歌手合作，一直走在與年輕文化接軌的前線，節目結束後，李克勤的《最佳損友》立即衝上熱搜十六位，認真厲害。
當晚最精彩對決，絕對是李克勤與炎明熹(Gigi)的師徒對決，至於李克勤與毛不易除了一人一句唱出《最佳損友》外，還加入了二重唱元素，令歌曲難手、絕對聽出耳油。而《最佳損友》作曲者郭偉亮亦有現身受訪，更指 Eason 當年錄歌時情緒相當複雜，全程眼濕濕卻又哭不出來﹗
傳黃偉文《最佳損友》寫給楊千嬅 千嬅開腔回應：應該唔止寫畀我一個﹗
2006年郭偉亮作曲、黃偉文填詞的《最佳損友》，有指當年黃偉文是寫給楊千嬅，黃偉文曾為千嬅填了不少經典歌曲，盛傳二人情誼由楊千嬅搵林夕填詞後產生變化﹗對於有指黃偉文寫給陳奕迅的《最佳損友》是描述Wyman與楊千嬅之間的關係，楊千嬅接受商台《一圈圈》訪問時首次開腔剖白：「人與人的相知相遇都講求timing，沒有合作不代表我對那人有負面的看法，他的性格改變了，人大了，成熟了，但他也有可愛的一面。(那麼跟他有沒有誤會呢？)你指人為因素嘛，通常誤會未必是當時人製造出來，而是中間有很多說話不用負責任的人，傳遞了很多錯誤訊息，因而令大家有所誤解。我的宗旨就是他一日是我的朋友，這一世也會是我的朋友，我不會聽別人亂說的，我亦相信《最佳損友》不止是寫給我一個。」
黃偉文開騷 大肚楊千嬅破冰出席
《黃偉文作品展》在2012年舉辦，一連6場聯繫全港近50位歌手的演唱會。尾場焦點係曾經傳同黃偉文不和的楊千嬅，喺尾場都腹大便便俾面出席，Wyman 重送咗部「紫色BB 車」畀佢，正式破冰﹗