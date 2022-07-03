聲生不息 | 李克勤久違大曬舞功破格Rap 壓軸表演各出奇招難分高下
《聲生不息》 「勁歌金曲衝刺夜」 最新一集 歌單如下：
今集主題為「勁歌金曲衝刺夜」，歌單為如下：葉蒨文（Sally）《瀟灑走一回》VS李玟《愛的根源》；周筆暢（筆筆）、安崎《醒醒》VS林曉峰、馬賽克樂隊《朋友》；林子祥、單依純《千億個夜晚》VS楊千嬅、毛不易《可惜我是水瓶座》；曾比特、炎明熹、劉惜君《失戀》VS李克勤、李健、魔動閃霸《雨夜的浪漫》＋《護花使者》， 本集勝出一方方可於最後一集的「金曲盛典」中全員上陣。
60歲葉蒨文跳足4分半 大戰李玟催淚演出
60歲的Sally演唱的《瀟灑走一回》還原了歌曲的經典舞蹈動作。Sally透露曾為《瀟灑》改編了好幾個版本，但今次決定選唱原版：「我想向番原本嘅編曲致敬，多謝佢行得咁前！呢好開心可以跨年代依然有人記得首歌。我希望有一日我離開地球之前，望番轉頭會係行咗好瀟灑嘅一生。」
至於李玟選唱的《愛的根源》則感人故事。原來是李媽媽親自要求愛女選唱，李玟又補充指《愛的根源》代表了父母的愛情故事。她表示父親在自己出生前已經離世，但母親依然深愛著父親。她接著說道：「媽媽成日話爸爸雖然唔喺度，但你望向天最大粒嘅星星就係你爸爸，呢首歌亦代表住我爸爸一直照亮住我。」
林曉峰大打溫情牌 VS 周筆暢、安崎中性+性感舞台
向來揀歌別具心思的筆筆，選唱90年代林憶蓮經典金曲《醒醒》，夥拍安崎齊齊以中性＋Sexy的型格打扮舞動全場，藉此向憶蓮致敬。雖然筆筆抱病上陣，但依然勁度十足，與安崎齊向米高積遜致敬的舞步吸睛非常。筆筆綵排時有教授安崎如何飊高音，獲安崎大讚是好拍檔：「她讓我變得更好。」
至於克勤隊則大玩感動牌，除了全員上台力撐林曉峰及馬賽克樂隊外，克勤更建議在舞台播放眾人昔日的溫馨互動片段，以帶出「好朋友」及「團結」感覺。
曾比特、炎明熹、劉惜君首度同台扮可愛
千嬅隊在三人合唱對決中，安排了觀眾期待已久的「GiMike惜」出擊。曾比特、炎明熹、劉惜君組成的「失戀陣線聯盟」，三人除輪流晒唱功、萌樣及大跳可愛舞。Gigi比起節目初期變得愈唱愈放，不但表情多多、動作自如，更不時上演「內心小劇場」，配以「特色舞台」相當精彩。
李克勤久違大曬舞功
為了對抗人氣滿滿的「GiMike惜」，李克勤親自上馬，今集更與李健及魔動閃霸一齊演唱《雨夜的浪漫 x 護花使者》。由於想讓觀眾有耳目一新的感覺，克勤這次的表演特意加入跳舞元素，更認真備戰，提早差不多兩個星期開始準備。克勤不但挑戰自己「跳舞極限」，更親自填Rap歌詞，大晒Rap功，所有歌手看畢都拍爛手掌。
李克勤穿窿Tee 被祖藍取笑「大胸懷」
克勤除了舞功大有進步，其身上「穿窿的Tee」亦相當搶鏡，遭主持祖藍取笑「很大的胸懷」。
楊千嬅毛不易大唱名曲 VS 林子祥單依純「爺孫」合唱
楊千嬅揀選一曲曾入十大總選的《可惜我是水瓶座》，這首歌令她走入時光隧道一樣，因為是陪著她成長的回憶，她發覺自己有很多 不同階段的作品，如今再唱卻有另一番感受。楊千嬅今次與毛不易(毛毛）合唱《可惜我是水瓶座》，成功打敗林子祥單依純的「爺孫」合唱！
至於林子祥及單依純的「爺孫」舞台賣點則是溫馨加動聽，原來阿Lam一直很期待與依純合作，又指從未試過與別人合唱《千億》，故這次合唱讓他感覺不用再孤獨。結果二人的合作舞台十分成功，持續升Key絕技令後台歌手們嘖嘖稱奇。
爺孫合唱！
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