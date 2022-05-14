聲生不息｜第4集歌單曝光 炎明熹被批揀錯歌 曾比特與性感安崎火辣合唱
《聲生不息》自播出以來談論度極高，甚至令觀眾養成一種追劇的習慣，希望看「劇透」，最新一集主題是「港樂與我的一生所愛」，各位歌手分組進行比賽，歌單經已曝光，還預告會邀請盧冠廷及呂方作嘉賓。
《聲生不息》第4集歌單曝光 曾比特、安崎甜蜜對唱《夏日傾情》
《聲生不息》今集將以男女隊內合作形式出戰，焦點人物曾比特與上一集風情萬種唱《自作多情》的安崎演合唱，重新演繹黎明名曲的《夏日傾情》，兩人合唱時甜蜜對望充滿感情。另一焦點人物炎明熹，與劉惜君合唱陳百強的感動之作《念親恩》。楊千嬅與周筆暢、單伊純合唱林奕匡的《高山低谷》，林子祥中氣十足與馬賽克樂隊將演繹搖滾版的《愛情陷阱》。而李克勤與毛不易將合唱陳奕迅的《最佳損友》，林曉峰與李玟、魔動閃霸將演繹草蜢的《半點心》。
曾比特預告跳雙人舞 炎明熹被批揀錯歌
曾比特在微博出post，預告今集將首次挑戰跳雙人舞，又大讚安崎幫了他很多，表演會令大家眼前一亮。而炎明熹則被指揀錯歌，網民留言：「講真呢首歌唔得啊，選錯歌啦」、「給炎明熹選一首好歌吧」，不過都有網民表示期待炎明熹與劉惜君兩位唱家班合唱。
盧冠廷做嘉賓再唱神曲《一生所愛》
今集主題是「港樂與我的一生所愛」，用得「一生所愛」四個字，當然要請來原唱本尊盧冠廷再唱神曲，《聲生不息》微博已預告他會驚喜現身。除了盧冠廷任嘉賓，還有呂方將唱出《朋友別哭》。