聲秀17歲Jasmine冼奕瑜唱《夏日傾情》0分出局！Fans心淡：唯一追看原因都無埋

年僅17歲的《聲秀》人氣選手冼奕瑜（Jasmine）近日驚傳在16強賽事中慘遭滑鐵盧！她在「1對1對戰」環節中，因選唱經典金曲《夏日傾情》表現失準，被評判狠批「唔入咪」，最終竟以0分尷尬出局，消息一出震撼全城。不過，Jasmine並未因此氣餒，賽後更在社交平台發表千字文剖白心聲。