聲秀17歲Jasmine冼奕瑜唱《夏日傾情》0分出局！Fans心淡：唯一追看原因都無埋
年僅17歲的《聲秀》人氣選手冼奕瑜（Jasmine）近日驚傳在16強賽事中慘遭滑鐵盧！她在「1對1對戰」環節中，因選唱經典金曲《夏日傾情》表現失準，被評判狠批「唔入咪」，最終竟以0分尷尬出局，消息一出震撼全城。不過，Jasmine並未因此氣餒，賽後更在社交平台發表千字文剖白心聲。
冼奕瑜Jasmine挑戰慢歌慘敗
在最新一集的《聲秀》16強對戰中，一直以跳唱表演見稱的冼奕瑜Jasmine毅然決定挑戰抒情慢歌，選唱了黎明的經典作品《夏日傾情》，試圖展現自己靜態演唱的實力。然而，這次大膽嘗試卻未能獲得評判青睞，更被直指演唱時聲音「唔入咪」，未能有效傳達歌曲情感，最終在評分環節竟獲得0分的殘酷賽果，對手布子殷（布子）唱《神愛世人》全取5分，跌入危險區後被淘汰出局，無緣晉級下一輪比賽，令不少支持她的觀眾大跌眼鏡。
Jasmine賽後千字文剖白心聲
面對出局的殘酷事實，Jasmine沉澱過後在社交平台發表長文，坦言自己絕不後悔。她表示： 「雖然今次有啲失準，但係對於一直只係唱英文歌嘅我已經係一個突破，所以我一啲都冇後悔。」Jasmine更罕有地透露，數年前曾在大型舞台挑戰廣東慢歌而留下心理陰影，一度害怕再次公開演唱。她特別感謝恩師們在她最想放棄時給予支持，「多謝你哋當初喺我未相信自己嘅時候相信我，冇俾我放棄。」最後她向粉絲道歉，並承諾會繼續努力，認為這次經歷已讓她獲益良多，對她而言「已經係贏咗」。
網民一面倒力撐Jasmine 怒轟賽果不公
Jasmine被淘汰的消息曝光後，大批網民湧入其社交平台留言打氣，對賽果表示極度不滿。不少粉絲怒轟電視台的決定，直言： 「Jasmine係我唯一會繼續看聲秀的原因，跳唱好睇，不做作，順眼，有佢跳唱成個節目不沉悶，失望囉」。更有網民將矛頭指向評判，認為淘汰標準有問題：「不吐不快，out唒三個有顏值jasmine,Jeffrey and Andrew，唔係呀嘛。電視台你做乜鬼」。亦有資深歌迷理性分析，認為Jasmine雖然失準，但潛力無限，鼓勵她說：「喜歡唱歌就要保持，你很年輕，又有好條件。u can do it!」
