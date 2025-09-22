《聲秀》陳卓怡挑戰魔王級對手｜郭偉亮激讚「夠薑」 劉浩龍驚爆「腳趾驚恐症」全因一張相？

最新一集《聲秀》戰況激烈，泳兒組學員陳卓怡（Hoonry）竟大膽挑戰被封為「魔王級對手」的馮熙燮（Ryan），以火辣跳唱《未知》燃爆舞台，場面震撼！評審郭偉亮更罕有感性發言，大讚其膽色。另一邊廂，導師劉浩龍卻突然自爆有「腳趾驚恐症」，究竟是甚麼引發這場意外爆料？