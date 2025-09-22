《聲秀》陳卓怡挑戰魔王級對手｜郭偉亮激讚「夠薑」 劉浩龍驚爆「腳趾驚恐症」全因一張相？
陳卓怡火熱跳唱《未知》 郭偉亮感性激讚「夠薑」
在最新一輪「一對一對決」中，賽事焦點落在陳卓怡（Hoonry）身上，她選擇挑戰公認的「魔王級對手」、蘇永康組的馮熙燮（Ryan），直言要用最強的姿態迎戰。Hoonry換上一身黑色透視上衣配襯黑紅下擺牛仔褲，帶來活力四射的跳唱版《未知》，舞台魅力驚人，表情與動作都充滿自信，甚至連評審陳奐仁（Hanjin）都忍不住跟著節奏打拍子。對手Ryan則以《用背脊唱情歌》沉穩應戰。雖然台上是競爭對手，但Hoonry私下卻稱Ryan為「媽咪」，大讚對方溫暖。最終評審投票出現兩燈平手，掌握關鍵一票的郭偉亮（Eric Kwok）選擇了Hoonry，並感性表示：「我覺得個天會回報有膽色嘅人，因為『夠薑』喺我哋呢個世界愈嚟愈少。」Hoonry憑著這份膽識以三盞燈險勝，將強敵Ryan殺入危險區。
林潔心為導師「有工返」搏盡 獨特靚聲獲原曲監製肯定
另一場觸目對決由劉浩龍（師兄）組的獨苗林潔心（Bibi），對戰胡鴻鈞（Hubert）組的周智敏（Emily）。Bibi在綵排時坦言，作為師兄組碩果僅存的學員，她背負著巨大壓力，更搞笑地說選唱《16 號愛人》是為了：「入到呢個比賽先知道（自己）好差，我想要做好啲，令師兄有工返！」這份決心完全體現在她的演出中，她以獨特的沙啞聲線及高音演繹歌曲，表現亮眼。歌曲原監製舒文聽後大為驚喜，盛讚：「你把聲幾有 Character。」另一評審雷有輝亦指她的聲線將廣東歌昇華。雖然Emily演繹的《電燈膽》獲導師Hubert大讚是「咁耐以來最好嘅一次」，但最終Bibi仍以3比2勝出，好友Emily則跌入危險區。
劉浩龍自爆最憎女人露腳趾 Eric Kwok踩多腳爆笑全場
比賽期間還發生一段爆笑插曲，主角竟是導師劉浩龍（師兄）。事源師兄要求學員林潔心（Bibi）以全白造型上陣，並讓她傳一張塗上白色指甲油的相片給他過目。豈料，Bibi竟搞笑地傳來一張塗白了的「腳趾甲」相片，此舉瞬間觸動了師兄的死穴！劉浩龍在節目中憶述時仍心有餘悸，忍不住高呼：「但係你阿 Sir 最憎腳趾架！」身旁的評審郭偉亮（Eric Kwok）見狀立即「踩多腳」，向師兄開玩笑說：「你應該真係好錫 Bibi，因為你忍受唔到著呢種（露趾）鞋嘅女人！」一席話引爆全場笑彈，意外揭露了師兄不為人知的「腳趾驚恐症」。
四大學員墮入危險區 馮熙燮周智敏爆冷惹關注
經過連場激戰，本集共有四位學員不幸跌入危險區，除了「魔王級對手」馮熙燮（Ryan）和熱門選手周智敏（Emily）外，還有胡港豐（Andrew）及徐惠晴（Vanessa）。當中Ryan和Emily的爆冷出局，令賽況變得更加難以預測，亦為之後的比賽增添了緊張氣氛。下集將有餘下的四組學員進行對決，最終將會再淘汰四名學員。究竟哪位學員能夠成功留低，哪位又會遺憾告別舞台，樂迷們必定要密切鎖定下周日晚播出的《聲秀》！