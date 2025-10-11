聲秀｜靚聲王蕭凱恩獲陳奐仁破天荒滿分！吳業坤自嘲小氣轉軚幫女神 隔空擁抱勁怕醜？
蕭凱恩糖妹無伴奏合唱《我驕傲》震撼全場
在最新一集的「歌手助力戰」中，譚耀文組的「靚聲王」蕭凱恩（Michelle）聯同糖妹演繹經典金曲《我的驕傲》，二人以無伴奏和音開場，清澈的歌聲瞬間震懾全場，連評審陳奐仁（Hanjin）也聽到拍手叫好，更向導師譚耀文送上心心手勢。Hanjin給出20分滿分並解釋：「原因好簡單，因為喺節目入面我第一次聽到一個完全完整嘅演出，冇伴奏開始好震撼，和音編排好合理，亦都唱得好乾潔，成件事就係音準好、節奏清楚、意境明顯、演出完整。」其他評審同樣給予極高評價，雷有輝（Patrick Lui）直言：「成隻歌所有編排都係100分。」舒文亦大讚：「暫時睇咗咁多performance，呢一個起𠄘轉合係最好，Vocal arrangements好好，做到Rock musical嘅感覺。」
吳業坤自爆小氣轉軚助陣甄敏芳
另一焦點落在蘇永康組的大熱選手甄敏芳（Jenny）與吳業坤（坤哥）的合唱。二人深情獻唱《原來只因深愛著》，身穿露背長裙的Jenny仙氣十足，與坤哥的溫暖聲線擦出火花。不過，最搞笑的環節發生在訪問期間，主持陳懿德取笑坤哥之前曾義氣指導胡鴻鈞組的學員，坤哥聞言即自嘲：「上次都係有緣經過架啫，但我見到佢哋都冇多謝我，我就離開咗，我好小氣架！」胡鴻鈞聞言即笑著解圍：「咁咪造就你今次咯（同靚女合唱），用心良苦呀，我特登咁鋪排架！」令坤哥哭笑不得。演唱完畢後，坤哥更與Jenny來個「隔空擁抱」，表現得相當害羞，場面有趣。
甄敏芳獲讚大膽有Feel 5位學員跌入危險區
甄敏芳的表現同樣獲得評審肯定，歌曲監製之一的周錫漢（Randy）大讚她進步非常明顯：「唱歌有進步，非常明顯，我想畀其他學員知道嘅就係，你 take risk 你就有 reward 囉，呢個係一個幾有勇氣嘅 Move。」舒文亦表示：「Jenny比上次大膽咗、有feel咗。」隨著比賽進入白熱化階段，今集將有5位學員落入危險區，最終由5位主評判及10位KOL組成的評審團投票，淘汰票數最低的3位學員，競爭相當殘酷。其他組合的演出亦相當精彩，包括馮熙燮與JW王灝兒的《逃生門》、張津銘與莊錠欣的《我的回憶不是我的》等。