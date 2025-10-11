聲秀｜靚聲王蕭凱恩獲陳奐仁破天荒滿分！吳業坤自嘲小氣轉軚幫女神 隔空擁抱勁怕醜？

最新一集歌唱選秀節目《聲秀》戰況激烈，當中「靚聲王」蕭凱恩與吳業坤分別憑超高水準演出及搞笑互動成為全晚焦點！蕭凱恩與糖妹的合唱獲評審陳奐仁給出破天荒20分滿分，大讚是「最完整演出」；而吳業坤則自爆因「小氣」轉軚幫助女神甄敏芳，更上演怕醜隔空擁抱一幕。究竟坤哥所指的「小氣」事件是甚麼？而蕭凱恩的表演又如何震撼全場？