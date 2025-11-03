《聲秀》決賽 周智敏Emily表現失準唱功被轟 與阿嬌撞衫 副乳勁搶fo

最新娛聞
東方新地

廣告

《聲秀》決賽昨晚（2日）於電視廣播城一廠上演激烈競逐，8強選手以「廣東歌代表我」為主題爭奪10萬元冠軍獎金。然而被寄予厚望的周智敏Emily卻在首輪比賽中表現失色，獻唱容祖兒經典金曲《隆重登場》僅得86分，引發網民一面倒狠批。究竟這位備受關注的參賽者發生了什麼事？

周智敏《隆重登場》表現失準網民狠批

周智敏Emily在決賽首輪選擇挑戰容祖兒的代表作《隆重登場》，惜表現與期望相距甚遠。網民直指其聲線問題嚴重，批評「好緊喎把聲，又唔夠氣，完全唔得」，更有觀眾表示「6成Joey功力都冇，冇聲冇氣」。整體演出被形容為「完全唔夠力，成首歌都flat」，舞蹈表現同樣備受質疑，有網民形容「啲舞步好on9」，跳舞時「好似成隻蟹打橫行」。

Emily造型爭議副乳問題成焦點

除了唱功備受批評外，周智敏的造型選擇同樣引起熱議。網民發現她的服裝與阿嬌撞款，但更令人關注的是服裝剪裁問題。多名觀眾留言指出「條裙撞咗阿嬌但係咇咗個副乳出嚟十分礙眼」，更有網民表示「個副乳好礙眼，成首歌就淨係睇住佢跳到成隻蟹咁、堆副乳同埋手臂bye bye肉揈嚟揈去」。造型師的選擇明顯未能配合表演需要，反而成為分散注意力的因素。

胡鴻鈞評語暗藏玄機年齡成爭議

導師胡鴻鈞在點評時的說話更成為網民討論焦點。他先是稱讚周智敏「好勤力」，但隨即話鋒一轉表示「其實你好懶散，但畢竟你都係20幾歲」。網民解讀這番話的弦外之音，認為導師已經暗示Emily的表現未如理想，年齡亦可能成為她在比賽中的考慮因素。這番評語被視為對她整體表現的委婉批評。

網民一面倒批評

網民對周智敏的表現普遍感到失望，留言區出現大量負評。有觀眾直言「佢把聲真係好普通，唱歌唔好聽」，更有人批評「Emily女王夢碎唱功被批嘥咗決賽個名額」。不少網民認為她選錯歌曲，「不能駕馭那首歌，沒有去到那層次」，建議「可能唱返慘情歌會高分啲」。亦有觀眾質疑評分標準，表示「啲音同拍子都甩晒，咁都有86分？」對比賽的公正性提出疑問。

聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 周智敏 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
聲秀 周智敏 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 