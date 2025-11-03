《聲秀》決賽 周智敏Emily表現失準唱功被轟 與阿嬌撞衫 副乳勁搶fo

《聲秀》決賽昨晚（2日）於電視廣播城一廠上演激烈競逐，8強選手以「廣東歌代表我」為主題爭奪10萬元冠軍獎金。然而被寄予厚望的周智敏Emily卻在首輪比賽中表現失色，獻唱容祖兒經典金曲《隆重登場》僅得86分，引發網民一面倒狠批。究竟這位備受關注的參賽者發生了什麼事？