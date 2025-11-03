《聲秀》決賽 周智敏Emily表現失準唱功被轟 與阿嬌撞衫 副乳勁搶fo
《聲秀》決賽昨晚（2日）於電視廣播城一廠上演激烈競逐，8強選手以「廣東歌代表我」為主題爭奪10萬元冠軍獎金。然而被寄予厚望的周智敏Emily卻在首輪比賽中表現失色，獻唱容祖兒經典金曲《隆重登場》僅得86分，引發網民一面倒狠批。究竟這位備受關注的參賽者發生了什麼事？
周智敏《隆重登場》表現失準網民狠批
周智敏Emily在決賽首輪選擇挑戰容祖兒的代表作《隆重登場》，惜表現與期望相距甚遠。網民直指其聲線問題嚴重，批評「好緊喎把聲，又唔夠氣，完全唔得」，更有觀眾表示「6成Joey功力都冇，冇聲冇氣」。整體演出被形容為「完全唔夠力，成首歌都flat」，舞蹈表現同樣備受質疑，有網民形容「啲舞步好on9」，跳舞時「好似成隻蟹打橫行」。
Emily造型爭議副乳問題成焦點
除了唱功備受批評外，周智敏的造型選擇同樣引起熱議。網民發現她的服裝與阿嬌撞款，但更令人關注的是服裝剪裁問題。多名觀眾留言指出「條裙撞咗阿嬌但係咇咗個副乳出嚟十分礙眼」，更有網民表示「個副乳好礙眼，成首歌就淨係睇住佢跳到成隻蟹咁、堆副乳同埋手臂bye bye肉揈嚟揈去」。造型師的選擇明顯未能配合表演需要，反而成為分散注意力的因素。
胡鴻鈞評語暗藏玄機年齡成爭議
導師胡鴻鈞在點評時的說話更成為網民討論焦點。他先是稱讚周智敏「好勤力」，但隨即話鋒一轉表示「其實你好懶散，但畢竟你都係20幾歲」。網民解讀這番話的弦外之音，認為導師已經暗示Emily的表現未如理想，年齡亦可能成為她在比賽中的考慮因素。這番評語被視為對她整體表現的委婉批評。
網民一面倒批評
網民對周智敏的表現普遍感到失望，留言區出現大量負評。有觀眾直言「佢把聲真係好普通，唱歌唔好聽」，更有人批評「Emily女王夢碎唱功被批嘥咗決賽個名額」。不少網民認為她選錯歌曲，「不能駕馭那首歌，沒有去到那層次」，建議「可能唱返慘情歌會高分啲」。亦有觀眾質疑評分標準，表示「啲音同拍子都甩晒，咁都有86分？」對比賽的公正性提出疑問。
