聲秀｜布子殷&冼靖峰合唱《時候不早》歌手助力戰上半場劇透

最新一集《聲秀》最新回合主題係「歌手助力戰」！比賽上半場邀請了戴祖儀Joey、林奕匡Phil、布志綸、黃妍Cath、冼靖峰Arch及張馳豪Aska獲邀參賽，協肋《聲秀》12強學員表演。

布子殷&冼靖峰合唱 《時候不早》（張天賦原唱）

今集出場的6位學員及助力歌手演唱歌單如下：（排名不分先後）：

  • 胡子貝Matt、戴祖儀Joey《下次愛你》
  • 柯雨霏 Ophelia、林奕匡Phil《別為我好》
  • 穎喬 Ziva、布志綸《黑色狂迷》
  • 周智敏Emily、黃妍Cath《一加一》
  • 布子殷（布子）、冼靖峰Archi《時候不早》
  • 陳卓怡Hoonry、張馳豪Aska《一事無成》
  • 12強學員之中，下集出場的6位學員尚有甄敏芳Jenny 、 司徒泆、 林潔心Bibi、 蕭凱恩 Michelle 、 馮熙燮及 張津銘（金鳴）

《聲秀》「歌手助力戰」賽制今回合將淘汰3人：

今個回合最低分的5位學員將跌入危險區，至於最終邊3位學員被淘汰，除了由5位主評判決定外，將有10位由製作組特別邀請的KOL組成的評審團來進行投票。主評審每人有兩票，而KOL則每人有一票，投選最值得可以留低的學員。票數最低的3位學員將會離開《聲秀》舞台。「歌手助力戰」第5組別由 布子殷&冼靖峰合唱張天賦的《時候不早》

聲秀 布子殷
（圖片來源：TVB）
聲秀 布子殷
（圖片來源：TVB）
聲秀 布子殷
（圖片來源：TVB）
聲秀 布子殷
（圖片來源：TVB）
聲秀 布子殷
（圖片來源：TVB）
聲秀 布子殷
（圖片來源：TVB）
聲秀 布子殷
（圖片來源：TVB）
聲秀 布子殷
（圖片來源：TVB）
聲秀 布子殷
（圖片來源：TVB）

《聲秀》12強參賽者名單

姓名 綽號或英文名 年齡 身份
甄敏芳 Jenny 22 學生
柯雨霏 Ophelia 23 大學畢業生
司徒泆 Haru 16 學生
布子殷 布子 18 學生
陳卓怡 Hoonry 20 學生
周智敏 Emily 20 學生
林潔心 Bibi 21 學生
胡子貝 Matt 23 學生
蕭凱恩 Michelle 29 學生
馮熙燮 Ryan 26 大學畢業生
穎喬 Ziva 29 兼職模特兒／咖啡店店員
張津銘 金鳴 24 駐場歌手

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

