《聲秀》靚聲王布子殷｜金髮Look搭上冼靖峰摸頭拖手 譚耀文當場認證女婿：放心交畀你！
冼靖峰親自操刀改造布子殷 舞台摸頭拖手甜到漏
昨晚一集《聲秀》中，譚耀文組的「靚聲王」布子殷以全新金髮形象登場，令人眼前一亮，並聯同師兄冼靖峰（Archie）合唱R&B情歌《時候不早》。二人在台上的互動極具火花，所有甜蜜動作如追求、摸頭、拖手到最後頭貼頭，原來均由Archie一手包辦，合拍度滿分。他們的甜蜜演繹大獲評審好評，最終獲得85分好成績。評審舒文大讚布子：「我覺得你今次搵咗嗰新嘅唱腔，有型啲、冷啲嘅方法去唱呢隻R&B。」陳奐仁（Hanjin）更直言：「恭喜哂布子，你今次喺技術上，完整度最高嘅一個演出。」
譚耀文親授Flirty秘技 搞笑認證冼靖峰做女婿
原來為了讓布子殷投入演出，導師譚耀文（譚哥）在排練期間親自指導她如何展現flirty一面，更傳授「欲拒還迎」的招數。對於這次合作，功臣Archie透露當初答應譚哥邀請時自信滿滿：「放心交畀我，等我可以由頭改造佢！」而布子亦對新造型非常滿意，興奮表示：「個日勁興奮，嘩，我終於變咗個人，（Archie）有眼光。」眼見二人互動如此甜蜜，身為導師的「Daddy」譚哥亦忍不住搞笑認證女婿，對Archie說：「放心將我個女交畀你啦！」場面相當搞笑。
柯雨霏自爆容貌焦慮 導師泳兒心痛揭曾是肥妹仔
同集另一焦點，則落在泳兒組的「高分王」柯雨霏（Ophelia）身上。她與《聲夢傳奇2》導師林奕匡（Phil）攜手演繹情歌《別為我好》，特意升Key突顯其高音實力，最終獲得82分。雖然表演獲讚，但評審雷有輝卻點出她缺乏自信：「其實你應該對自己多啲信心，你個樣又靚，把聲又好聽，但你好似冇乜信心。」對此，Ophelia坦言因壓力大而有容貌焦慮。導師泳兒聞言即感性分享，指Ophelia小時候曾經是「肥妹仔」，直到參加《聲秀》才首次聽到讚賞的聲音，令人心痛。
全場暖心打氣勁催淚 柯雨霏獲讚：你好靚！
眼見愛徒因外貌問題而影響自信，導師泳兒隨即溫柔勉勵柯雨霏：「千祈唔好畀對自己外貌嘅唔自信影響你唱歌嘅發輝，你要 Focus 唔係你個樣、而係你嘅唱歌。」一番話深深打動全場，現場觀眾及工作人員立即齊聲為Ophelia打氣，不斷大叫：「你好靚！」讓Ophelia感動得當場落淚，場面非常感人。評審陳奐仁亦幽默地安慰她：「你容貌焦慮，我思覺失調。」希望她能放下包袱，專注在音樂路上發光發亮。