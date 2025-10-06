《聲秀》靚聲王布子殷｜金髮Look搭上冼靖峰摸頭拖手 譚耀文當場認證女婿：放心交畀你！

昨晚（10月5日）播出的歌唱選秀節目《聲秀》爆出超甜畫面！「靚聲王」布子殷換上一頭搶眼金髮，與「妙音龍子」冼靖峰合唱情歌時，竟上演摸頭、拖手兼頭貼頭等連串親密互動，場面甜到漏！導師譚耀文更當場搞笑認證冼靖峰做女婿，究竟二人是戲假情真，還是另有內情？