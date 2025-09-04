《聲秀》 ｜ 兩大靚女惡鬥 甄敏芳魚網絲襪挑戰17歲柯雨霏露背椅子舞 獲張敬軒出手相助1件事

最新一集《聲秀》即將於本周日晚播出，兩大「顏值擔當」甄敏芳（Jenny）與柯雨霏（Ophelia）竟然齊齊拋開玉女包袱，上演超大尺度性感對決，場面極度火辣！Jenny換上魚網絲襪加熱褲演繹鄭秀文金曲，而年僅17歲的Ophelia則以大露背探戈造型挑戰椅子舞，據知二人幕後更有天王級歌手加持，究竟誰能憑藉驚人突破贏得評審青睞？