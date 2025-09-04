《聲秀》 ｜ 兩大靚女惡鬥 甄敏芳魚網絲襪挑戰17歲柯雨霏露背椅子舞 獲張敬軒出手相助1件事

最新一集《聲秀》即將於本周日晚播出，兩大「顏值擔當」甄敏芳（Jenny）與柯雨霏（Ophelia）竟然齊齊拋開玉女包袱，上演超大尺度性感對決，場面極度火辣！Jenny換上魚網絲襪加熱褲演繹鄭秀文金曲，而年僅17歲的Ophelia則以大露背探戈造型挑戰椅子舞，據知二人幕後更有天王級歌手加持，究竟誰能憑藉驚人突破贏得評審青睞？

甄敏芳魚網絲襪登場 辣㷫全場尖叫不斷

在即將播出的第七集「向新秀致敬」主題中，蘇永康組的甄敏芳（Jenny）與隊友胡子貝（Matt）、馮熙燮（Ryan）一同演繹鄭秀文Medley。Jenny一改昔日斯文乖乖女形象，以一身超性感的魚網絲襪配短裙仔造型震撼亮相，在台上自信爆棚，表情與情緒均完美到位，一舉手一投足都散發著驚人魅力，成功炒熱全場氣氛，引來尖叫聲不斷。雖然Jenny在台上魅力四射，但她事後害羞地表示，這其實是她首次嘗試性感造型，可見她為了比賽完全豁出去了。她的驚人轉變，連評審T-Ma都忍不住高度評價：「我好feel到你哋嘅confidence… Jenny great job！」而另一位評審Johnny Yim在表演期間更被拍到不斷「點曬頭」，似乎相當滿意。

蘇永康碌盡人情卡 張敬軒借出愛將親自調教

Jenny能夠脫胎換骨，全靠導師蘇永康（阿公）在背後出心出力。為了讓觀眾看到不一樣的Jenny，阿公特意碌盡人情卡，請來有「樂壇社工」之稱的張敬軒幫忙。軒仔不但大方借出自己的錄音室，更派出聲色藝俱全的愛將Yoroko，親自指導Jenny的肢體語言，務求為她擺脫「木獨Feel」。除了Jenny，阿公對其他組員亦照顧有加，同時請來爵士鋼琴演奏家，親自為負責彈琴的隊友Matt指導技巧，可謂費盡心思，難怪表演時能獲得評審一致好評，令阿公在台下亦露出欣慰表情。

17歲柯雨霏拋開包袱 大露背上陣激鬥椅子舞

另一邊廂，泳兒組的「顏值擔當」柯雨霏（Ophelia）同樣帶來驚喜突破。年僅17歲的她與組員徐惠晴（Vanessa）及陳卓怡（Hoonry）以跳舞形式演繹陳奕迅Medley。Ophelia在排練期間曾笑言自己「四肢唔協調」，更直指：「跳舞基本上係我呢世人最驚嘅嘢。」幸好有「組媽媽」Hoonry親自幫忙排舞，正式表演時Ophelia成功拋下純情包袱，以一身極為大膽的探戈造型登場，大露背裝束與Vanessa合跳椅子舞，畫面相當震撼。隊友Hoonry更在表演中輕鬆拉出一字馬，為表演增添亮點。評審嚴勵行（Johnny Yim）亦大讚三人：「勇氣可嘉、好努力，不過個表演本身真係好有難度。」

兩組高分誕生 誰是真正大贏家引爆期待

兩大靚女為比賽雙雙獻出性感初體驗，令賽況變得極為激烈。根據節目預告，今集比賽將會是開播以來最精彩的一集，因為竟然不止一組勇奪九字頭的超高分！究竟是豁出去的甄敏芳（Jenny）團隊能夠憑藉張敬軒的加持先拔頭籌，還是勇敢挑戰跳舞的17歲柯雨霏（Ophelia）團隊能以誠意打動評審？兩組人馬的突破性演出都獲得評審高度評價，到底哪一隊能笑到最後，成為真正的大贏家，就要留待本周日晚節目播出時揭曉了。

聲秀 張敬軒 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

