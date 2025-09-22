聲秀 ｜劉浩龍Foul剩一學員 Bibi林潔心為「保就業」挑戰師兄驚恐症

最新一集《聲秀》戰況激烈，劉浩龍（師兄）組的林潔心Bibi，及胡鴻鈞（Hubert）組的周智敏Emily感情要好無奈對戰，導師劉浩龍卻突然自爆有「腳趾驚恐症」，究竟是甚麼引發這場意外爆料？

林潔心為導師「有工返」搏盡 獨特靚聲獲原曲監製肯定

另一場觸目對決由劉浩龍（師兄）組的獨苗林潔心（Bibi），對戰胡鴻鈞（Hubert）組的周智敏（Emily）。Bibi在綵排時坦言，作為師兄組碩果僅存的學員，她背負著巨大壓力，更搞笑地說選唱《16 號愛人》是為了：「入到呢個比賽先知道（自己）好差，我想要做好啲，令師兄有工返！」這份決心完全體現在她的演出中，她以獨特的沙啞聲線及高音演繹歌曲，表現亮眼。歌曲原監製舒文聽後大為驚喜，盛讚：「你把聲幾有 Character。」另一評審雷有輝亦指她的聲線將廣東歌昇華。雖然Emily演繹的《電燈膽》獲導師Hubert大讚是「咁耐以來最好嘅一次」，但最終Bibi仍以3比2勝出，好友Emily則跌入危險區。

劉浩龍自爆最憎女人露腳趾 Eric Kwok踩多腳爆笑全場

這場VS還意外派了一小撮花生。事源Bibi被師兄要求全白造型上陣，師兄並要求Bibi傳相讓他看看白色手指甲，豈料Bibi卻搞笑地發了一張塗白了的腳趾甲相給師兄，劉浩龍憶述當時情況時依然忍不住高呼：「但係你阿Sir最憎腳趾架！」Eric Kwok見狀即「踩多腳」搞笑：「你應該真係好錫Bibi，因為你忍受唔到著呢種（露趾）鞋嘅女人！」本集共有4位學員跌入危險區，分別為馮熙燮Ryan、胡港豐Andrew、周智敏Emily及徐惠晴Vanessa。下集將有餘下的4組進行對決，最終共會淘汰4名學員。

聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
聲秀 林潔心 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

