聲秀 ｜劉浩龍Foul剩一學員 Bibi林潔心為「保就業」挑戰師兄驚恐症
最新一集《聲秀》戰況激烈，劉浩龍（師兄）組的林潔心Bibi，及胡鴻鈞（Hubert）組的周智敏Emily感情要好無奈對戰，導師劉浩龍卻突然自爆有「腳趾驚恐症」，究竟是甚麼引發這場意外爆料？
林潔心為導師「有工返」搏盡 獨特靚聲獲原曲監製肯定
另一場觸目對決由劉浩龍（師兄）組的獨苗林潔心（Bibi），對戰胡鴻鈞（Hubert）組的周智敏（Emily）。Bibi在綵排時坦言，作為師兄組碩果僅存的學員，她背負著巨大壓力，更搞笑地說選唱《16 號愛人》是為了：「入到呢個比賽先知道（自己）好差，我想要做好啲，令師兄有工返！」這份決心完全體現在她的演出中，她以獨特的沙啞聲線及高音演繹歌曲，表現亮眼。歌曲原監製舒文聽後大為驚喜，盛讚：「你把聲幾有 Character。」另一評審雷有輝亦指她的聲線將廣東歌昇華。雖然Emily演繹的《電燈膽》獲導師Hubert大讚是「咁耐以來最好嘅一次」，但最終Bibi仍以3比2勝出，好友Emily則跌入危險區。
劉浩龍自爆最憎女人露腳趾 Eric Kwok踩多腳爆笑全場
這場VS還意外派了一小撮花生。事源Bibi被師兄要求全白造型上陣，師兄並要求Bibi傳相讓他看看白色手指甲，豈料Bibi卻搞笑地發了一張塗白了的腳趾甲相給師兄，劉浩龍憶述當時情況時依然忍不住高呼：「但係你阿Sir最憎腳趾架！」Eric Kwok見狀即「踩多腳」搞笑：「你應該真係好錫Bibi，因為你忍受唔到著呢種（露趾）鞋嘅女人！」本集共有4位學員跌入危險區，分別為馮熙燮Ryan、胡港豐Andrew、周智敏Emily及徐惠晴Vanessa。下集將有餘下的4組進行對決，最終共會淘汰4名學員。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期