聲秀 ｜ 林潔心閉關十Day日夜苦練跳唱 獲高度評價 導師劉浩龍認證態度100分
林潔心Bibi《等一個他》（原唱：鄧紫棋）
成功躋身準決賽舞台的9位學員，在第一個回合面對的挑戰主題為「突破回合」。在「突破回合」，每位學員必須跳出Comfort Zone、選擇自己平時較少呈現的風格或演繹方式演出，第一回合最高分學員可跳過第二回合直接晉級決賽；其餘8位學員則要進行第二回合的「必殺歌」一對一Battle。兩個回合結束後，將有4位學員落入危險區；之後5位評審、製作組特邀的KOL及DJ評審團將投票選出心水學員，最終得票最低分的1位學員將離開《聲秀》舞台、無緣決賽，換言之決賽8強將於下周日節目正式誕生。
今集將誕生兩個「魔王級」表演
今集陳潔靈Miss Chan Chan加入評審戰隊，為了做好「評審」這個位置，Miss Chan Chan做足功課；為了更加清晰掌握每位學員的進步，Miss Chan Chan自揭：「人哋煲劇，我煲《聲秀》」，足證相當有心。今集五位評審陣容（排名不分先後）是：陳潔靈、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）。
今集演唱歌單如下（排名不分先後）：
甄敏芳Jenny《空港》（原唱：容祖兒）
蕭凱恩Michelle《粉紅色的一生》（原唱：陳百強）
胡子貝Matt《老派約會之必要》（原唱：張天賦）
周智敏Emily《烈女》（原唱：楊千嬅）
林潔心Bibi《等一個他》（原唱：鄧紫棋）
穎喬 Ziva《驗傷》（原唱： 衞蘭）
馮熙燮Ryan《伸縮自如的愛》（原唱： 陳蕾）
柯雨霏 Ophelia《沙門》（原唱： 陳蕾）
布子殷（布子）《潛龍勿用》（原唱： 謝霆鋒）
Bibi排練頻密程度直達瘋狂
劉浩龍（師兄）組的林潔心Bibi，則首次挑戰跳唱《等一個他》，甜美活力全開；為跳出Comfort Zone，師兄指Bibi排練頻密程度直達瘋狂：「你喺21歲做咗一件好瘋狂嘅事，佢呢十日係冇娛樂過，日日自己一個人匿喺排舞室十個鐘，一個唐三藏咁搭地鐵買飯都拎住支Mic Stand…成日夜晚Message喊晒話唔知做緊啲乜，跟住我個答案都只不過係：『係咁架啦』。所以你無論咩分數，你喺我心目中都係100分；你攞呢個態度、以後無論做乜，都會比其他人優秀。」評審們對 Bibi 的突破同樣讚不絕口，雷有輝：「今次嘅突破比起其他學員係最自然、最做到嗰件事。」Miss Chan Chan：「日日拿住支咪我好多年前已經做緊呢樣嘢，我鍾意佢撳住個咪嘅感覺、好自然，你係有突破到一個關口嘅，我恭喜你。」