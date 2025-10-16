聲秀 ｜ 林潔心閉關十Day日夜苦練跳唱 獲高度評價 導師劉浩龍認證態度100分

《聲秀》準決賽即將在本周日晚播出，以「突破」為主題，一眾學員紛紛大解放！林潔心閉關十Day日夜苦練跳唱《等一個他》，導師劉浩龍高度認可！

林潔心Bibi《等一個他》（原唱：鄧紫棋）

成功躋身準決賽舞台的9位學員，在第一個回合面對的挑戰主題為「突破回合」。在「突破回合」，每位學員必須跳出Comfort Zone、選擇自己平時較少呈現的風格或演繹方式演出，第一回合最高分學員可跳過第二回合直接晉級決賽；其餘8位學員則要進行第二回合的「必殺歌」一對一Battle。兩個回合結束後，將有4位學員落入危險區；之後5位評審、製作組特邀的KOL及DJ評審團將投票選出心水學員，最終得票最低分的1位學員將離開《聲秀》舞台、無緣決賽，換言之決賽8強將於下周日節目正式誕生。

今集將誕生兩個「魔王級」表演

今集陳潔靈Miss Chan Chan加入評審戰隊，為了做好「評審」這個位置，Miss Chan Chan做足功課；為了更加清晰掌握每位學員的進步，Miss Chan Chan自揭：「人哋煲劇，我煲《聲秀》」，足證相當有心。今集五位評審陣容（排名不分先後）是：陳潔靈、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）。

今集演唱歌單如下（排名不分先後）：
甄敏芳Jenny《空港》（原唱：容祖兒）

蕭凱恩Michelle《粉紅色的一生》（原唱：陳百強）

胡子貝Matt《老派約會之必要》（原唱：張天賦）

周智敏Emily《烈女》（原唱：楊千嬅）

林潔心Bibi《等一個他》（原唱：鄧紫棋）

穎喬 Ziva《驗傷》（原唱： 衞蘭）

馮熙燮Ryan《伸縮自如的愛》（原唱： 陳蕾）

柯雨霏 Ophelia《沙門》（原唱： 陳蕾）

布子殷（布子）《潛龍勿用》（原唱： 謝霆鋒）

Bibi排練頻密程度直達瘋狂

劉浩龍（師兄）組的林潔心Bibi，則首次挑戰跳唱《等一個他》，甜美活力全開；為跳出Comfort Zone，師兄指Bibi排練頻密程度直達瘋狂：「你喺21歲做咗一件好瘋狂嘅事，佢呢十日係冇娛樂過，日日自己一個人匿喺排舞室十個鐘，一個唐三藏咁搭地鐵買飯都拎住支Mic Stand…成日夜晚Message喊晒話唔知做緊啲乜，跟住我個答案都只不過係：『係咁架啦』。所以你無論咩分數，你喺我心目中都係100分；你攞呢個態度、以後無論做乜，都會比其他人優秀。」評審們對 Bibi 的突破同樣讚不絕口，雷有輝：「今次嘅突破比起其他學員係最自然、最做到嗰件事。」Miss Chan Chan：「日日拿住支咪我好多年前已經做緊呢樣嘢，我鍾意佢撳住個咪嘅感覺、好自然，你係有突破到一個關口嘅，我恭喜你。」

《聲秀》9強參賽者名單

姓名 綽號或英文名 年齡 身份
甄敏芳 Jenny 22 學生
柯雨霏 Ophelia 23 大學畢業生
布子殷 布子 18 學生
周智敏 Emily 20 學生
林潔心 Bibi 21 學生
胡子貝 Matt 23 學生
蕭凱恩 Michelle 29 學生
馮熙燮 Ryan 26 大學畢業生
穎喬 Ziva 29 兼職模特兒／咖啡店店員

