聲秀｜林潔心Bibi小肥合唱《我們什麼都不是》歌手助力戰下半場劇透
廣告
歌唱選秀節目《聲秀》戰況愈演愈烈，在最新一集「歌手助力戰」中，邀請了王灝兒JW、糖妹、莊錠欣Elkie、黃妍Cath、吳業坤、小肥及Xix獲邀參賽，協肋《聲秀》12強學員表演。
林潔心Bibi、小肥《我們什麼都不是》
今集出場的6位學員及助力歌手演唱歌單如下：（排名不分先後）：
- 馮熙燮Ryan、王灝兒JW《逃生門》
- 蕭凱恩Michelle、糖妹《我的驕傲》
- 張津銘、莊錠欣Elkie《我的回憶不是我的》
- 甄敏芳Jenny、吳業坤《原來只因深愛著》
- 林潔心Bibi、小肥《我們什麼都不是》
- 司徒泆Haru、Xix《火熱動感La La La》。
- 今集五位評審（排名不分先後）繼續是：舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）會進行評分。
《聲秀》「歌手助力戰」賽制今回合將淘汰3人：
今個回合最低分的5位學員將落入危險區，至於最終邊3位學員被淘汰，除了由5位主評判決定外，將有10位由製作組特別邀請的KOL組成的評審團來進行投票。主評審每人有兩票，而KOL則每人有一票，投選最值得可以留低的學員。而票數最低的3位學員將會離開《聲秀》舞台。林潔心Bibi、小肥合唱《我們什麼都不是》第五組登場！
《聲秀》12強參賽者名單
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期