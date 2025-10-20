《聲秀》大熱門激鬥｜柯雨霏暗黑造型鍊贏120KG肥仔馮熙燮 評審殘酷二選一晉級決賽！

昨晚（19日）播出的《聲秀》準決賽戰況異常激烈，兩大熱門柯雨霏（Ophelia）與馮熙燮（Ryan）竟打成平手，雙雙奪得全場最高分！在評審團殘酷的二選一投票下，最終一人歡喜一人愁，究竟是誰憑著驚人突破率先搶下決賽入場券？