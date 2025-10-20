《聲秀》大熱門激鬥｜柯雨霏暗黑造型鍊贏120KG肥仔馮熙燮 評審殘酷二選一晉級決賽！

昨晚（19日）播出的《聲秀》準決賽戰況異常激烈，兩大熱門柯雨霏（Ophelia）與馮熙燮（Ryan）竟打成平手，雙雙奪得全場最高分！在評審團殘酷的二選一投票下，最終一人歡喜一人愁，究竟是誰憑著驚人突破率先搶下決賽入場券？

昨晚準決賽大激鬥 柯雨霏馮熙燮同分對決

在昨晚播出的準決賽第一回合「突破回合」中，賽況進入白熱化階段。一向形象甜美清純的柯雨霏，昨晚徹底顛覆過往形象，以一身中式透視裝配上狂野鐵鍊的暗黑造型登場，演唱高難度歌曲《沙門》，充滿自信的演繹與強勁舞台張力，讓她成功奪得89分高分。另一邊廂，蘇永康組的馮熙燮亦不遑多讓，繼上次「女歌男唱」大獲好評後，今次再度挑戰，以動感十足的舞步演繹《伸縮自如的愛》，其充滿感染力的舞台表現同樣獲得89分。兩大熱門選手同獲全集最高分，令比賽需要進入殘酷的即時投票環節，由五位評審決定誰能直接晉級。

Ophelia暗黑造型激讚「搵番團火」

先說泳兒組的Ophelia，一向以甜美清泉形象示人的Ophelia，以暗黑造型—中式透視＋狂野黑色鐵鍊＋紅色指甲油演唱《沙門》；獲導師泳兒激讚「搵番團火」的Ophelia，充滿自信的演繹獲得89分。Ophelia事後形容自己的突破位是「污糟」：「其實我唔係清泉，我比較污糟。」雖然Ophelia自嘲「污糟」，但評審陳潔靈Miss Chan Chan卻大讚「清新」，兼一再大讚Ophelia「做得好」：「我覺得我個耳仔突然Fresh晒，開頭嘅高音唱得好，你用嘅梵音用得非常之好，我覺得你嘅聲音突破咗、你嘅心靈上突破咗，所有嘢做得非常好，做得好，Yeah！」而今集首次出現的DJ評審團亦大讚。李志剛：「好正呀，好正！」范振鋒：「第二段Verse層次不斷Build Up，好似睇緊演唱會咁。」

Hoonry過份激動嚇窒評審勁爆笑

泳兒事後爆料，Ophelia之所以尋找心中的那團火，全因她想將歌曲唱給被淘汰的隊友陳卓怡Hoonry：「佢為人（哋）係會有火啲」，而坐在觀眾席的Hoonry聽到後即開心大叫：「收到」，一度嚇窒評審周漢錫，場面搞笑。

評審團殘酷投票 柯雨霏3比2鍊贏馮熙燮直入決賽

由於柯雨霏與馮熙燮同獲89分，節目史上首次需要由五位專業評審即場撳燈投票，在兩者之間作出殘酷的二選一，勝方將直接獲得決賽資格。經過一輪緊張的抉擇，最終柯雨霏以3比2的票數，驚險鍊贏馮熙燮，成為第一位晉身決賽的學員。而包括馮熙燮在內的其餘8位學員，將於本周日（26日）晚播出的準決賽第二回合中，以「必殺歌」進行一對一對決，爭奪餘下的決賽席位，戰況勢必更加激烈。

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

