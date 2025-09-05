《聲秀》 ｜ 柯雨霏拋開包袱性感探戈造型大跳椅子舞 隊友陳卓怡一字馬神助攻
最新一集《聲秀》即將於本周日晚播出，「顏值擔當」之一的Ophelia則以大露背探戈造型挑戰椅子舞，突破性演出獲得評審高度評價。
柯雨霏拋開包袱 甜美少女突破極限
泳兒組的「顏值擔當」柯雨霏Ophelia以甜美聲線與笑容聞名，在本集《聲秀》中與組員徐惠晴Vanessa及「跳舞擔當」陳卓怡Hoonry合作，挑戰以跳舞形式演繹陳奕迅Medley《孤獨探戈／裙下之臣》。Ophelia自嘲「四肢唔協調」，坦言跳舞是她「最驚嘅嘢」，但在「組媽媽」Hoonry的指導下，她成功克服挑戰。
大露背上陣激鬥椅子舞 一字馬搶眼
正式表演時，Ophelia拋開純情形象，以大膽露背造型登場，與Vanessa合跳椅子舞，展現驚艷突破。年僅17歲的Vanessa在台上自信滿分，毫無怯場，而Hoonry更以一字馬技驚四座。三人合力呈現高難度探戈表演，令人目不轉睛。
評審讚賞勇氣與努力
評審嚴勵行（Johnny Yim）對三人表現大加讚賞：「勇氣可嘉、好努力，不過個表演本身真係好有難度。」Ophelia與組員的精彩演出不僅展現了團隊默契，也為本集增添不少亮點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期