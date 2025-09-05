《聲秀》 ｜ 柯雨霏拋開包袱性感探戈造型大跳椅子舞 隊友陳卓怡一字馬神助攻

最新一集《聲秀》即將於本周日晚播出，「顏值擔當」之一的Ophelia則以大露背探戈造型挑戰椅子舞，突破性演出獲得評審高度評價。

柯雨霏拋開包袱 甜美少女突破極限

泳兒組的「顏值擔當」柯雨霏Ophelia以甜美聲線與笑容聞名，在本集《聲秀》中與組員徐惠晴Vanessa及「跳舞擔當」陳卓怡Hoonry合作，挑戰以跳舞形式演繹陳奕迅Medley《孤獨探戈／裙下之臣》。Ophelia自嘲「四肢唔協調」，坦言跳舞是她「最驚嘅嘢」，但在「組媽媽」Hoonry的指導下，她成功克服挑戰。

大露背上陣激鬥椅子舞 一字馬搶眼

正式表演時，Ophelia拋開純情形象，以大膽露背造型登場，與Vanessa合跳椅子舞，展現驚艷突破。年僅17歲的Vanessa在台上自信滿分，毫無怯場，而Hoonry更以一字馬技驚四座。三人合力呈現高難度探戈表演，令人目不轉睛。

評審讚賞勇氣與努力

評審嚴勵行（Johnny Yim）對三人表現大加讚賞：「勇氣可嘉、好努力，不過個表演本身真係好有難度。」Ophelia與組員的精彩演出不僅展現了團隊默契，也為本集增添不少亮點。

聲秀 柯雨霏 徐惠晴Vanessa、柯雨霏Ophelia、陳卓怡Hoonry以探戈演繹《孤獨探戈》（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 徐惠晴Vanessa、柯雨霏Ophelia、陳卓怡Hoonry以探戈演繹《孤獨探戈》（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 露背上陣（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 徐惠晴Vanessa（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 陳卓怡Hoonry（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 陳卓怡Hoonry（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 柯雨霏Ophelia（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 （圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 Hoonry表演一字馬（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 Hoonry表演一字馬（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 Ophelia、Vanessa大跳椅子舞（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 Ophelia、Vanessa大跳椅子舞（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 柯雨霏Ophelia（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 評審讚賞勇氣與努力（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 Hoonry喊晒咁究竟發生咩事？（圖片來源：TVB）
聲秀 柯雨霏 Hoonry擔任「組媽媽」幫二人執舞（圖片來源：TVB）
