《聲秀》開鑼爆激戰 泳兒對撼師兄爭「陳瀅2.0」　終極五強名單已有眉目？

無綫全新歌唱大賽《聲秀》本周日晚（27日）正式登場，結合三大經典歌唱賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的血統令期待值爆燈。25位新星中，首集率先曝光12位猛將，加上紅燈黃燈搶人玩法，四人即刻被淘汰的殘酷規則早已令網民摩拳擦掌。