《聲秀》開鑼爆激戰 泳兒對撼師兄爭「陳瀅2.0」 終極五強名單已有眉目？
「陳瀅2.0」甜笑殺到 泳兒劉浩龍爭崩頭
今集打頭陣出場的是被視為大熱之一、被冠上「陳瀅2.0」稱號的柯雨霏Ophelia，一曲《我的宣言》唱到導師椅狂閃紅燈。泳兒與師兄劉浩龍更爭崩頭按燈，最後要靠Playback慢鏡驗證快手，泳兒終極勝出，成功搶得愛徒。
談到對Ophelia評價，泳兒直言：「佢聲線同樣成個package已經喺度。」師兄劉浩龍則被其甜美笑容征服，大讚：「佢嘅優點就係隻眼識笑，呢個係一個好吸引嘅地方。」
17歲唱跳全能震撼登場 獲鍾舒漫激讚差點撳爛燈
只有17歲的冼奕瑜跳唱《@princejoyce》氣場全開，未開口已霸氣外露。「一紅五黃」的戰績證明她魅力滿瀉，吳浩康被其台風震撼，激動地說：「佢嗰個火喺隻眼裏面，一擰轉身未開口就已經存在。」
唯一撳紅燈的鍾舒漫更笑言自己「差啲撳爛盞燈」，並興奮大讚：「我覺得佢係full package，無論係樣貌身形、喺台上面嗰個魅力佢已經有，好吸引我。」
顏值擔當挑戰高音成功逆襲
江蘇型男胡子貝苦練廣東話，挑戰容祖兒《心之科學》穩守高音，五黃燈齊亮。蘇永康對其高音爆發力印象深刻，直言：「我聽到你個高音爆發位之後，我覺得廣東話應該唔係好大問題。」更將他列入心水五強名單。譚耀文則從演藝角度分析，預言其星途無限：「覺得佢唔只係一個歌手，我覺得佢好有potential、可以喺藝能界有好多方面發展，佢有明星風範。」
翻版姚子羚獲封「黑馬」含淚出擊背後有洋蔥
酷似姚子羚的甄敏芳Jenny以《痛愛》唱盡壓力，完場眼濕濕坦白渴望父母認可，背後洋蔥故事勢成節目催淚位。即使僅獲兩黃燈，仍被蘇永康欽點「終極五強」黑馬，更回憶起初選印象：「上次初選時你唱陳蕾嘅歌，我好深印象，我一直擺咗你喺五強入面。」
見到Jenny緊張模樣，蘇永康更慈父Tone上身安慰：「你今日好緊張喎，阿女！」泳兒亦大讚其潛力：「我覺得佢係黑馬，今日外型都有啲眼前一亮，開始有星味，身形又幾好。」
賽制拆解爭分奪秒 七位導師撳燈搶人
七位導師蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞各擁三個名額，首輪分兩集播放將淘汰四名學員。導師搶人玩法分紅燈黃燈兩級，紅燈代表「王牌特權」威力巨大，只要單一導師撳紅燈，即使其他導師同時亮黃燈爭人，該學員都會自動歸紅燈導師旗下。若多過一名導師同時撳紅燈，則以「手快有、手慢冇」為準則決勝負。當多位導師撳黃燈時，學員可反選心儀導師，主導權重回參賽者手中。最殘酷是沒有導師按燈的學員會進入危險區，等候最後生死判決。
危險區翻盤戰
當所有學員演唱完畢後，名額仍未爆滿的導師必須從危險區中揀選學員入組，形成最後翻盤機會。這個環節往往最考驗導師眼光，亦是被冷落學員的救命稻草。