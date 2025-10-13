《聲秀》學員陳卓怡慘被Foul｜導師泳兒失控爆喊 另一學員林潔心獲激讚：練到好陰公！

昨晚（12日）播出的《AlipayHK 呈獻：聲秀》「歌手助力戰」戰況激烈，最終誕生九強學員，同時亦有三位學員被淘汰，場面感人又震撼！當中學員陳卓怡（Hoonry）被Foul一刻，其導師泳兒竟當場淚崩，喊到滿面通紅，場面令人心酸。與此同時，另一學員林潔心（Bibi）卻憑超水準表現獲評審激讚，究竟發生了甚麼事？