《聲秀》學員陳卓怡慘被Foul｜導師泳兒失控爆喊 另一學員林潔心獲激讚：練到好陰公！
昨晚《聲秀》殘酷淘汰 泳兒目睹愛將出局淚崩
昨晚《聲秀》的淘汰賽氣氛緊張，當宣佈陳卓怡（Hoonry）需要離開舞台時，其導師泳兒情緒瞬間崩潰。Hoonry在台上先冷靜地感謝導師：「多謝泳兒老師喺淘汰區度撈我返嚟，我覺得每一次都有盡力做到你提醒我嘅嘢，同埋做到最好，所以我無悔。」沒想到這番話卻讓泳兒再也忍不住，當場哭成淚人，滿面通紅地回應：「我同我自己講，Hoorny 走嘅時候唔可以喊但我係做唔到…其實我想恭喜 Hoorny，因為你係我組入邊進步得最多嘅…希望你有機會畀大家見到你得人鍾意嘅性格，繼續加油。」兩人最後深情擁抱，場面非常感人。
學員林潔心超水準演出 雷有輝拋金句激讚
在充滿離愁別緒的同時，亦有學員憑實力贏得全場掌聲。劉浩龍組的林潔心（Bibi）聯同嘉賓小肥合唱《我們什麼都不是》，表現令人眼前一亮，最終獲得87分高分。評審陳奐仁大讚：「如果話小肥你同 Bibi 係原唱，我可以相信。」而評審雷有輝（Patrick Lui）更拋出金句激讚Bibi的努力：「Bibi 明顯大躍進，你練咗 100% 出到嚟起碼打 7 折，今日你可能真係練咗 200%，變咗（個表演）係去到 90 分咁好」、「真係台上三分鐘，台下練到好陰公。」可見Bibi在台下的苦功沒有白費。
甄敏芳司徒泆抱病上陣 專業演出獲評審肯定
本集有不少學員抱恙上陣，但依然表現專業。蘇永康組的甄敏芳（Jenny）在演出前連續數日發燒，但仍堅持以超水準完成比賽，她事後非常感激導師蘇永康的貼心照顧：「好多謝阿公好 Take care 我，帶我睇醫生。」另外，鍾舒漫組的司徒泆（Haru）雖然面青青上陣，但他與XiX跳唱《火熱動感 La La La》時，開場的Michael Jackson式舞步依然技驚四座。評審郭偉亮（Eric Kwok）大讚：「佢呢個鋪排好表露到佢型嗰 part。」不過舒文則認為他「成也跳唱、敗也跳唱」，指他過於依賴跳唱，未能展現其他面向。
司徒泆張津銘同被淘汰 導師鍾舒漫胡鴻鈞感性鼓勵
除了陳卓怡，司徒泆（Haru）及張津銘亦在今集被淘汰。Haru在台上流下男兒淚，感謝父母及導師鍾舒漫的支持。鍾舒漫亦真誠地鼓勵愛將：「呢個只不過你嘅開始，呢度嘅完結唔係真係完結，我相信第日喺台上見到嘅你，會令更多人刮目相看。」而胡鴻鈞組的張津銘則感謝導師花在他身上的心血最多。雖然比賽有輸贏，但導師與學員之間建立的深厚情誼，同樣是比賽中最珍貴的收穫。