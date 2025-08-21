《聲秀》錄影出事？｜4導師後台連環爆喊 泳兒激動護徒：「我有個使命！」震驚全場
泳兒被爆升呢做媽咪 陪學員練舞連飯都唔食
今集賽事焦點落在泳兒組的陳卓怡（Hoonry）與徐惠晴（Vanessa）身上，二人重新演繹原唱為導師鍾舒漫的《小碎步》。為求突破，Hoonry親自為歌曲編舞，而Vanessa則為新舞步度身訂造全新Rap詞，誠意十足。學員Hoonry更在訪問中大爆導師泳兒為她們的表演仆心仆命，不但親自落場指導跳舞動作，更陪練到連飯都忘記食，令她大為感動：「佢嗰日陪住我哋（排舞），連飯都冇食，一次又一次執完又執。呢組真係好似一個family，佢就好似我哋嘅媽咪咁樣。」泳兒的貼身照顧與付出，令整個團隊充滿溫情，也為她們的表演注入強大力量。
趙增熹激罕正評 泳兒爆喊：我有個使命！
Hoonry與Vanessa的精彩演出，成功打動所有評審。原唱鍾舒漫睇到十分驚喜，大讚：「Surprise！Hoonry用佢嘅語氣令到件事唔同咗，我覺得係一個幾好嘅設計。」而向來要求極高的「手緊王」趙增熹，更罕有地給予高度評價：「終於真係睇到個參賽者 Own 咗隻舞。」眼見學員憑努力獲得肯定，「媽咪」泳兒在台下早已哭成淚人，她更感性地剖白自己當初堅持救回Hoonry的原因，激動爆喊：「我喺危險區救佢返嚟，所以我有個使命感話畀人知佢係得嘅。」場面相當感人，亦足見師徒情深。
胡鴻鈞組Ziva搖滾風獲激讚 吳業坤亂入教結他
除了泳兒組，胡鴻鈞（Hubert）組的穎喬（Ziva）與周智敏（Emily）同樣搶鏡。二人以搖滾風格演繹《娛樂人生》，Emily更即場彈奏電結他，而Ziva則以充滿個人特色的沙啞聲線及奔放台風，甚至一度踩上喇叭高歌，震撼全場。評審周錫漢大讚：「其實我覺得你係有性格同Attitude去Carry呢種音樂。」綵排時更有小插曲，吳業坤（坤哥）路過探班時突然「亂入」擔任客串導師，更即場示範「空氣結他」指導Emily，場面搞笑。另外，鍾舒漫組的張欣翹（Luna）則自爆因上次失準而留下心理陰影，在綵排時一度情緒崩潰，令導師鍾舒漫亦心痛落淚，賽況愈趨白熱化。
淘汰戰況極殘酷 4導師爆喊真相未明
今集「學員助力戰」結束後，三個回合總分最低的三個組別將要各自淘汰一名學員，賽制極之殘酷。預告中可見，除了為學員表現感觸的泳兒及鍾舒漫外，導師譚耀文及吳浩康亦在鏡頭前忍不住爆喊，令現場氣氛極為沉重。究竟是哪幾組學員表現失準需要面臨淘汰？又是甚麼樣的賽果，會令四位導師同時在錄影廠內情緒失控？所有謎團將在本周日晚播出的《聲秀》中揭曉，戰況絕對令人關注。