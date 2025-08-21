《聲秀》錄影出事？｜4導師後台連環爆喊 泳兒激動護徒：「我有個使命！」震驚全場

《聲秀》最新一集錄影驚爆大混亂！本周日（24日）播出的第三回合「學員助力戰」將迎來殘酷淘汰，賽果未出，現場已哭成一片，導師泳兒、鍾舒漫、譚耀文、吳浩康竟輪流爆喊，場面極度失控。當中泳兒更為曾跌入危險區的愛徒Hoonry情緒激動，究竟發生了甚麼事令眾星淚灑錄影廠？