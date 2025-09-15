22歲Jenny甄敏芳獲捧「新國民初戀」？對決14歲姚焯菲演出 粉絲各有點評！
TVB轉捧 《聲秀》澳門Jenny做「新國民初戀」？！
Jenny支持區的呼聲越來越大，網民紛紛大讚：「Jenny成個日本歌星咁，面部表情豐富，好正」、「Jenny 代替 Chantel」、「對Jenny心動了 外觀贏太多」、「jenny救左成個節目」。
隨著Chantel飛往美國紐約大學（New York University，NYU）繼續升學，加上Jenny現時的熱度一時無兩，唔少網民猜測TVB社交平台用呢次二人演出比拼「試水溫」，收集大眾聲音試圖創造「新國民初戀」！
甄敏芳絲襪look成「黃金畫面」（現年22歲）觀看次數：7.5萬次
先講講甄敏芳，佢在第七集「向新秀致敬」主題中，與隊友胡子貝（Matt）、馮熙燮（Ryan）一同演繹「鄭秀文Medley」。Jenny一改昔日斯文乖乖女形象唱《Chotto等等》，以一身超性感的魚網絲襪配短裙仔造型震撼亮相，在台上自信爆棚，表情與情緒均完美到位，一舉手一投足都散發著驚人魅力，成功炒熱全場氣氛，引來尖叫聲不斷。雖然Jenny在台上魅力四射，但她事後害羞地表示，這其實是她首次嘗試性感造型，可見她為了比賽完全豁出去了。她的驚人轉變，連評審T-Ma都忍不住高度評價：「我好feel到你哋嘅confidence… Jenny great job！」而另一位評審Johnny Yim在表演期間更被拍到不斷「點曬頭」，似乎相當滿意。
Chantel執生力超高唱得好穩（當時14歲）觀看次數：178萬次
另一方面，Chantel 姚焯菲版本嘅《Chotto 等等》同樣經典，時間數去4年前《聲夢傳奇》總決賽晚上，Chantel選唱此歌曲，但因為表演期間「跌扇」，雖然執生成功獲網民盛讚，但最終「3：22」 大比係輸畀同場炎明熹《Bad Romance》屈居亞軍。
不少網民直言，Chantel在現場直播表演時展現出高度穩定性「唱得好穩又入咪」，就算表演途中扇子突然掉落，她也能即場化解，14歲已展現成熟掌控力，重溫片段依然讓人感到驚艷。亦有網民表示：「一定係Chantel la，睇當年YT views 同討論度，都已經贏咗幾條街啦」
兩邊粉絲各有點評 Chantel關鍵因素略勝一籌！
同時，部分網民以音樂專業視角分析，認為Chantel的版本節奏稍慢，給人延遲感，唱功方面則傾向Jenny略勝。不過，大家都指出節目重心仍在歌唱環節而非舞蹈。有網民就兩位歌手背景展開討論，指Chantel最近遠赴海外升學，Jenny則剛畢業正全力衝刺事業，未來發展空間甚大。有反對聲音則認為：「一個14歲要和二十多歲相比似乎不公道，Chantel如今已經19歲，演唱長歌技巧更加成熟，經驗大幅提升。」
總括而言，不論歌藝、舞蹈、舞台表現及造型設計，加上舞蹈藝員的配合，Chantel以14歲之齡的精彩演出，獲得大多網民肯定和讚賞！