22歲Jenny甄敏芳獲捧「新國民初戀」？對決14歲姚焯菲演出 粉絲各有點評！

《聲秀》「顏值擔當」澳門代表甄敏芳（Jenny）一鳴驚人！早前換上魚網絲襪加熱褲演繹鄭秀文金曲，其吸睛畫面更在網上瘋傳，其後TVB綜藝Facebook專頁亦分享了姚焯菲Chantel同Jenny唱《Chotto等等》片段，問大家都鍾意邊一位，引來兩邊粉絲激烈討論！