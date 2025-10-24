《聲秀》甄敏芳決賽前搏盡！｜緊身透視裙大晒長腿美背 獲評審激讚：你直程要入行！

《聲秀》準決賽戰況愈趨激烈！有「顏值擔當」之稱的甄敏芳（Jenny）本周日晚將會換上一襲超吸睛的緊身透光長裙，大騷白滑長腿與美背，震撼全場！評審陳潔靈更激讚她注定要入行，但另一位學員卻被導師狠批，究竟誰能晉級終極8強？

今集「必殺歌」演唱歌單：

胡子貝Matt《靈魂相認》VS 馮熙燮Ryan《騷靈情歌》
蕭凱恩Michelle《青春常駐》VS 林潔心Bibi《絕》
甄敏芳Jenny《山林道》VS 周智敏Emily《我本人》
布子殷（布子）《風的形狀》VS 穎喬 Ziva《3AM》。
而直接晉級決賽的柯雨霏Ophelia亦唱出「必殺歌」《末日》，Ophelia演唱時不禁感動落淚。

周日晚準決賽 甄敏芳透視裙上陣震撼舞台

《聲秀》準決賽下半場將於本周日晚播出，8位學員將以「必殺歌」作一對一 Battle，爭奪最後7個決賽席位。當中被封為「顏值擔當」的甄敏芳（Jenny）為求突圍，選唱謝安琪名曲《山林道》時，換上一身黑色緊身透光長裙，8頭身完美比例表露無遺，修長美腿在裙襬下若隱若現，轉身時更大方展露白滑玉背，視覺效果極度震撼。據悉舞台的鏡子設計亦呼應了節目初期的概念，Jenny解釋：「可能呢一次係我最後一個舞台，我想諗返自己參加呢個比賽嘅初衷，都係拎住塊鏡對望，一個自我嘅對話。」

評審陳潔靈激讚甄敏芳：你直程係需要入呢行

甄敏芳（Jenny）的性感造型與穩定表現，成功征服所有評審，獲得一致好評。評審們認為她無論外形、聲線及台風都比之前再有進步，其中陳潔靈更是毫不吝嗇讚美，直接向Jenny表示她注定要食這行飯，大讚：「Jenny 你把聲好好聽好 Bright，好 charming，你直程係需要入呢行。」而另外兩位評審雷有輝及周錫漢亦對Jenny的演出表示肯定，雷有輝指：「我未聽過你唱內斂地鼓勵嘅歌，亦都表達得幾好。」周錫漢則欣賞其演唱細節：「我欣賞你中間嗌上去嘅 ad-lip，good job。」看來Jenny晉級決賽的機會相當高。

同場對決 周智敏慘情歌失準遭導師狠批

另一邊廂，與甄敏芳（Jenny）一樣被視為「黑馬小花」的周智敏（Emily），當晚深情演唱《我本人》，雖然其靚聲獲陳潔靈及雷有輝讚賞，但整體表現卻未如理想，更遭導師胡鴻鈞（Hubert）狠批。胡鴻鈞賽後難掩失望之情，直言對Emily的表現不滿：
「就住佢今日嘅表現我係唔滿意，由佢攞起支 mic 個下我就 feel 到佢好緊張…你都要認真對待自己每一場演出，珍惜係呢個舞台嘅機會，因為唔係必然嘅。」
Emily上輪憑性感椅子舞成功翻盤，今次卻因過度緊張而失準，再次陷入淘汰邊緣，與Jenny的順利晉級形成強烈對比。

終極8強誕生在即 網民熱議誰會被淘汰

《聲秀》準決賽進入白熱化階段，除了甄敏芳與周智敏的對決外，胡子貝（Matt）與馮熙燮（Ryan）的「張敬軒Battle」亦是另一焦點，二人分別演唱《靈魂相認》及《騷靈情歌》，勢均力敵。其餘學員如蕭凱恩、林潔心、布子殷及穎喬亦會施展渾身解數，爭奪決賽席位。敗者將跌入危險區，由主評審及KOL、DJ評審團投票決定誰會被淘汰，最終賽果將於本周日晚揭曉，引起網民高度關注及討論。

聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 甄敏芳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

