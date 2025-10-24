《聲秀》甄敏芳決賽前搏盡！｜緊身透視裙大晒長腿美背 獲評審激讚：你直程要入行！
今集「必殺歌」演唱歌單：
胡子貝Matt《靈魂相認》VS 馮熙燮Ryan《騷靈情歌》
蕭凱恩Michelle《青春常駐》VS 林潔心Bibi《絕》
甄敏芳Jenny《山林道》VS 周智敏Emily《我本人》
布子殷（布子）《風的形狀》VS 穎喬 Ziva《3AM》。
而直接晉級決賽的柯雨霏Ophelia亦唱出「必殺歌」《末日》，Ophelia演唱時不禁感動落淚。
周日晚準決賽 甄敏芳透視裙上陣震撼舞台
《聲秀》準決賽下半場將於本周日晚播出，8位學員將以「必殺歌」作一對一 Battle，爭奪最後7個決賽席位。當中被封為「顏值擔當」的甄敏芳（Jenny）為求突圍，選唱謝安琪名曲《山林道》時，換上一身黑色緊身透光長裙，8頭身完美比例表露無遺，修長美腿在裙襬下若隱若現，轉身時更大方展露白滑玉背，視覺效果極度震撼。據悉舞台的鏡子設計亦呼應了節目初期的概念，Jenny解釋：「可能呢一次係我最後一個舞台，我想諗返自己參加呢個比賽嘅初衷，都係拎住塊鏡對望，一個自我嘅對話。」
評審陳潔靈激讚甄敏芳：你直程係需要入呢行
甄敏芳（Jenny）的性感造型與穩定表現，成功征服所有評審，獲得一致好評。評審們認為她無論外形、聲線及台風都比之前再有進步，其中陳潔靈更是毫不吝嗇讚美，直接向Jenny表示她注定要食這行飯，大讚：「Jenny 你把聲好好聽好 Bright，好 charming，你直程係需要入呢行。」而另外兩位評審雷有輝及周錫漢亦對Jenny的演出表示肯定，雷有輝指：「我未聽過你唱內斂地鼓勵嘅歌，亦都表達得幾好。」周錫漢則欣賞其演唱細節：「我欣賞你中間嗌上去嘅 ad-lip，good job。」看來Jenny晉級決賽的機會相當高。
同場對決 周智敏慘情歌失準遭導師狠批
另一邊廂，與甄敏芳（Jenny）一樣被視為「黑馬小花」的周智敏（Emily），當晚深情演唱《我本人》，雖然其靚聲獲陳潔靈及雷有輝讚賞，但整體表現卻未如理想，更遭導師胡鴻鈞（Hubert）狠批。胡鴻鈞賽後難掩失望之情，直言對Emily的表現不滿：
「就住佢今日嘅表現我係唔滿意，由佢攞起支 mic 個下我就 feel 到佢好緊張…你都要認真對待自己每一場演出，珍惜係呢個舞台嘅機會，因為唔係必然嘅。」
Emily上輪憑性感椅子舞成功翻盤，今次卻因過度緊張而失準，再次陷入淘汰邊緣，與Jenny的順利晉級形成強烈對比。
終極8強誕生在即 網民熱議誰會被淘汰
《聲秀》準決賽進入白熱化階段，除了甄敏芳與周智敏的對決外，胡子貝（Matt）與馮熙燮（Ryan）的「張敬軒Battle」亦是另一焦點，二人分別演唱《靈魂相認》及《騷靈情歌》，勢均力敵。其餘學員如蕭凱恩、林潔心、布子殷及穎喬亦會施展渾身解數，爭奪決賽席位。敗者將跌入危險區，由主評審及KOL、DJ評審團投票決定誰會被淘汰，最終賽果將於本周日晚揭曉，引起網民高度關注及討論。