《聲秀》甄敏芳決賽前搏盡！｜緊身透視裙大晒長腿美背 獲評審激讚：你直程要入行！

《聲秀》準決賽戰況愈趨激烈！有「顏值擔當」之稱的甄敏芳（Jenny）本周日晚將會換上一襲超吸睛的緊身透光長裙，大騷白滑長腿與美背，震撼全場！評審陳潔靈更激讚她注定要入行，但另一位學員卻被導師狠批，究竟誰能晉級終極8強？