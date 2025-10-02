聲秀 ｜甄敏芳Jenny驚爆有容貌焦慮 家人反對入行 靠蘇永康一句話點醒
Jenny自揭瞞住好友參賽
甄敏芳坦言當初參賽純粹是「膽粗粗」，從未想過自己會成為大熱選手。她分享自己私下其實是個「宅女」，較少使用社交媒體，也甚少留意網上留言。更令人意外的是，她當初決定來港參賽，竟然是瞞著身邊所有人，她解釋道：「我當初參加比賽，好像真的瞞著所有人，純粹是一個對自我的修煉，連一些好朋友我都沒有說，因為我不想大家擔心我。」直到朋友們在電視上看到她的身影，才驚訝地發現她已踏上追夢舞台，幸好朋友們都紛紛送上支持。
坦言家人傳統思想不支持追夢
雖然獲得朋友和粉絲的熱烈支持，但甄敏芳最大的壓力來源卻是家庭。她透露家人思想比較傳統，一直不支持她從事藝術相關的工作，坦言：「我家人都不算太支持我從事一些藝術類的東西，因為我本身都喜歡畫畫，可能比較傳統的思想，我覺得做一份比較正統的工作，會是他們想要的東西。」儘管明白家人的期望，但她仍然希望能堅持自己的理想，並期盼用實力證明自己：「我都希望自己可以做出一些成績，希望他們有一天都可以認可我。」
蘇永康一句話點醒迷惘Jenny
在比賽初期，甄敏芳因缺乏自信而陷入自我懷疑的低谷，甚至不理解導師蘇永康（阿公）為何會選擇她。幸運的是，蘇永康察覺到她的不安，並親自為她進行心理輔導，給予了她極大的鼓勵。Jenny感觸地憶述當時的情景：「阿公有跟我做過一些心理輔導，他說：『女我選你，你要相信我。』」蘇永康表示非常欣賞她的聲線，認為她只是一張有待琢磨的白紙，需要時間學習技巧。這番話猶如一盞明燈，讓她重拾信心，決心用心磨練歌藝。
網民激讚靚女力推選港姐 Jenny驚爆容貌焦慮婉拒
不少網民都被甄敏芳出眾的外貌所吸引，紛紛留言建議她可以考慮參選香港小姐，認為她絕對有潛力。而且今屆友誼小姐李尹嫣曾參加過《聲秀》，Jenny表示兩人都有合照！而面對外界的讚美，Jenny卻馬上婉拒，並拋出一個震撼的答案：「我不行，我覺得香港小姐是美貌與智慧並重，多才多藝。」她接著更驚人地自爆：「我經常都會很容貌焦慮。」雖然非常感謝大家的稱讚與厚愛，但她認為自己無論在心態還是才能上，都遠遠未達到參選港姐的層次，這番真誠的回應也讓粉絲感到相當心疼。