聲秀 ｜甄敏芳Jenny驚爆有容貌焦慮 家人反對入行 靠蘇永康一句話點醒

《聲秀》大熱選手甄敏芳（Jenny）憑藉甜美外表和獨特聲線人氣急升，但在鏡頭背後卻隱藏著不為人知的辛酸與掙扎！Jenny在最新的專訪中，驚人自爆長期受到容貌焦慮困擾，更透露家人思想傳統，一直不支持她投身演藝圈。面對來自家庭和內心的雙重壓力，她坦言全靠一位「重量級」導師的關鍵鼓勵才得以堅持至今，究竟是誰給了她最大的勇氣繼續追夢？