聲秀8強｜穎喬Ziva甜美樣貌暗藏殺機！跪地唱跳《3AM》獲激讚：連膝頭哥都All in
昨晚（26日）播出的《聲秀》準決賽戰況激烈，被視為後勁凌厲的穎喬Ziva，成功克服早前的失聲障礙，以甜美又性感的姿態演繹《3AM》，更在表演中段驚喜跪地，震撼畫面令評審一致好評。面對同樣是「靚聲」之人布子殷的挑戰，Ziva的突破性演出最終能否為她贏得決賽入場券？
昨晚對決畫面 穎喬Ziva甜美反擊跪地獻唱
在昨晚的關鍵對決中，一直以甜美形象示人的穎喬Ziva迎戰布子殷，她選擇獻唱《3AM》，一改以往風格，展現出性感又帶點帥氣的魅力。Ziva不僅唱歌跳舞樣樣精通，更在表演中後段毫無預警地跪地演唱，將全晚氣氛推至高峰，充滿驚喜的舞台設計獲得評審高度評價。評審陳潔靈激動大讚Ziva是「全All in」，更點評道：「恭喜Ziva，你嘅設計好好、你嘅Groove好好，你All in得嚟唔係淨係唱呢首歌，你成個身體All in、你嘅頭髮All in、你膝頭哥都All in埋，全部All in，你真係做得好好。」而郭偉亮（Eric Kwok）亦對其表現讚不絕口，認為她完全將個人風格融入表演：「佢唔止曳曳哋、Sweet sweet 哋，仲有Sexy，眼神動作完全唔造作，仲好有型。」
靚聲布子殷慘遭淘汰 導師譚耀文真誠勉勵
另一邊廂，以清澈靚聲見稱的布子殷（布子），則以一身全白長裙深情演唱《風的形狀》，其嘹亮的高音同樣獲得評審肯定。郭偉亮形容她的歌聲極具穿透力：「布子把聲係好特別，好似一個飛機喺天空上面鎅過一個Trail咁，呢個係你必殺技。」可惜，最終Ziva憑藉破格演出以4：1的比數鍊贏布子，而布子則因獲得評審團最少票數，遺憾在8強前止步。雖然無緣決賽，但布子並未氣餒，反而感性表示：「我一路都覺得自己冇失去咗啲乜嘢，我一路覺得自己賺咗，我由海選行到依家其實每一步都係成長。」其導師譚耀文亦真誠勉勵愛徒：「大家都見證到你一路嘅進步…今日唔代表你係完結，You are the best.」場面感人。
