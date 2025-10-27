聲秀8強｜穎喬Ziva甜美樣貌暗藏殺機！跪地唱跳《3AM》獲激讚：連膝頭哥都All in

昨晚（26日）播出的《聲秀》準決賽戰況激烈，被視為後勁凌厲的穎喬Ziva，成功克服早前的失聲障礙，以甜美又性感的姿態演繹《3AM》，更在表演中段驚喜跪地，震撼畫面令評審一致好評。面對同樣是「靚聲」之人布子殷的挑戰，Ziva的突破性演出最終能否為她贏得決賽入場券？