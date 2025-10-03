聲秀｜穎喬Ziva布志綸《黑色狂迷》Rock爆全場 敵組導師激讚
最新一集《聲秀》最新回合主題係「歌手助力戰」！比賽上半場邀請了戴祖儀Joey、林奕匡Phil、布志綸、黃妍Cath、冼靖峰Arch及張馳豪Aska獲邀參賽，協肋《聲秀》12強學員表演。
穎喬Ziva、布志綸《黑色狂迷》Rock爆全場（布志綸原唱）
今集出場的6位學員及助力歌手演唱歌單如下：（排名不分先後）：
- 胡子貝Matt、戴祖儀Joey《下次愛你》
- 柯雨霏 Ophelia、林奕匡Phil《別為我好》
- 穎喬 Ziva、布志綸《黑色狂迷》
- 周智敏Emily、黃妍Cath《一加一》
- 布子殷（布子）、冼靖峰Archi《時候不早》
- 陳卓怡Hoonry、張馳豪Aska《一事無成》
- 12強學員之中，下集出場的6位學員尚有甄敏芳Jenny 、 司徒泆、 林潔心Bibi、 蕭凱恩 Michelle 、 馮熙燮及 張津銘（金鳴）
《聲秀》「歌手助力戰」賽制今回合將淘汰3人：
今個回合最低分的5位學員將跌入危險區，至於最終邊3位學員被淘汰，除了由5位主評判決定外，將有10位由製作組特別邀請的KOL組成的評審團來進行投票。主評審每人有兩票，而KOL則每人有一票，投選最值得可以留低的學員。票數最低的3位學員將會離開《聲秀》舞台。「歌手助力戰」第3組別由穎喬Ziva & 布志綸合唱《黑色狂迷》Rock爆全場（歌曲由布志綸原唱）
穎喬Ziva布志綸Rock爆全場 衝落台互動High爆
胡鴻鈞組的穎喬 Ziva 聯同 Mr. 主唱布志綸 Alan 的搖滾舞台同樣搶盡風頭。二人狂野演繹《黑色狂迷》，Alan 彈著電結他助攻，型格爆燈，而 Ziva 的鬢辮造型亦極盡吸睛。表演期間，二人更一度衝落台與評審作近距離互動，瞬間 high 爆全場！
Ziva表現獲其他組別導師激讚
Ziva 興奮表示：「真係好爽，一直幻想有呢個舞台出現！」連其他組的導師鍾舒漫亦大讚：「好耐冇聽到啲咁有力、咁厚嘅聲。」評審周錫漢亦指：「不嬲都覺得佢應該搖滾之路…佢走落台喺我哋面前唱，平時會覺得尷尬，但今次又冇。」可見其舞台魅力非凡。
