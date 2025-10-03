聲秀｜穎喬Ziva布志綸《黑色狂迷》Rock爆全場 敵組導師激讚

最新一集《聲秀》最新回合主題係「歌手助力戰」！比賽上半場邀請了戴祖儀Joey、林奕匡Phil、布志綸、黃妍Cath、冼靖峰Arch及張馳豪Aska獲邀參賽，協肋《聲秀》12強學員表演。

穎喬Ziva、布志綸《黑色狂迷》Rock爆全場（布志綸原唱）

今集出場的6位學員及助力歌手演唱歌單如下：（排名不分先後）：

  • 胡子貝Matt、戴祖儀Joey《下次愛你》
  • 柯雨霏 Ophelia、林奕匡Phil《別為我好》
  • 穎喬 Ziva、布志綸《黑色狂迷》
  • 周智敏Emily、黃妍Cath《一加一》
  • 布子殷（布子）、冼靖峰Archi《時候不早》
  • 陳卓怡Hoonry、張馳豪Aska《一事無成》
  • 12強學員之中，下集出場的6位學員尚有甄敏芳Jenny 、 司徒泆、 林潔心Bibi、 蕭凱恩 Michelle 、 馮熙燮及 張津銘（金鳴）

《聲秀》「歌手助力戰」賽制今回合將淘汰3人：

今個回合最低分的5位學員將跌入危險區，至於最終邊3位學員被淘汰，除了由5位主評判決定外，將有10位由製作組特別邀請的KOL組成的評審團來進行投票。主評審每人有兩票，而KOL則每人有一票，投選最值得可以留低的學員。票數最低的3位學員將會離開《聲秀》舞台。「歌手助力戰」第3組別由穎喬Ziva & 布志綸合唱《黑色狂迷》Rock爆全場（歌曲由布志綸原唱）

穎喬Ziva布志綸Rock爆全場 衝落台互動High爆

胡鴻鈞組的穎喬 Ziva 聯同 Mr. 主唱布志綸 Alan 的搖滾舞台同樣搶盡風頭。二人狂野演繹《黑色狂迷》，Alan 彈著電結他助攻，型格爆燈，而 Ziva 的鬢辮造型亦極盡吸睛。表演期間，二人更一度衝落台與評審作近距離互動，瞬間 high 爆全場！

Ziva表現獲其他組別導師激讚

Ziva 興奮表示：「真係好爽，一直幻想有呢個舞台出現！」連其他組的導師鍾舒漫亦大讚：「好耐冇聽到啲咁有力、咁厚嘅聲。」評審周錫漢亦指：「不嬲都覺得佢應該搖滾之路…佢走落台喺我哋面前唱，平時會覺得尷尬，但今次又冇。」可見其舞台魅力非凡。

《聲秀》12強參賽者名單

姓名 綽號或英文名 年齡 身份
甄敏芳 Jenny 22 學生
柯雨霏 Ophelia 23 大學畢業生
司徒泆 Haru 16 學生
布子殷 布子 18 學生
陳卓怡 Hoonry 20 學生
周智敏 Emily 20 學生
林潔心 Bibi 21 學生
胡子貝 Matt 23 學生
蕭凱恩 Michelle 29 學生
馮熙燮 Ryan 26 大學畢業生
穎喬 Ziva 29 兼職模特兒／咖啡店店員
張津銘 金鳴 24 駐場歌手

