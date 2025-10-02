《聲秀》顏值擔當胡子貝｜公然撻着長腿女神戴祖儀？台上挨身摸面拖手勁親密 評審都讚：好睇！

最新一集《聲秀》「歌手助力戰」爆出震撼畫面！「顏值擔當」胡子貝與「長腿女神」戴祖儀合唱《下次愛你》時，竟在台上公然拖手、摸面兼挨膊頭，甜蜜互動閃瞎全場，兩人投入得像真情侶，事後更被爆綵排時次次眼濕濕，究竟這段舞台情緣是真是假？