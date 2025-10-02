《聲秀》顏值擔當胡子貝｜公然撻着長腿女神戴祖儀？台上挨身摸面拖手勁親密 評審都讚：好睇！

最新一集《聲秀》「歌手助力戰」爆出震撼畫面！「顏值擔當」胡子貝與「長腿女神」戴祖儀合唱《下次愛你》時，竟在台上公然拖手、摸面兼挨膊頭，甜蜜互動閃瞎全場，兩人投入得像真情侶，事後更被爆綵排時次次眼濕濕，究竟這段舞台情緣是真是假？

今集出場6位學員及「歌手助力戰」演唱歌單如下：

  • 胡子貝Matt、戴祖儀Joey《下次愛你》
  • 柯雨霏 Ophelia、林奕匡Phil《別為我好》
  • 穎喬 Ziva、布志綸《黑色狂迷》
  • 周智敏Emily、黃妍Cath《一加一》
  • 布子殷（布子）、冼靖峰Archi《時候不早》
  • 陳卓怡Hoonry、張馳豪Aska《一事無成》

「歌手助力戰」第1組別由胡子貝Matt、戴祖儀Joey合唱張敬軒的歌曲《下次愛你》

《聲秀》舞台秒變情侶騷 胡子貝戴祖儀公然摸面放閃

在「歌手助力戰」中，蘇永康組的胡子貝 Matt 與助力歌手戴祖儀 Joey 的合作成為全晚焦點。Joey 以一身黑色哩士長裙女神造型登場，配上全黑西裝的 Matt，外型極之合襯。兩人合唱期間，除了歌聲動人，身體語言更是充滿火花，溫柔對望、緊緊拖手、輕撫臉頰，甚至將頭挨在對方膊頭上，一連串親密舉動令現場氣氛瞬間升溫。Joey 事後亦坦言編排花了不少心思：「佢哋加咗好多動作同走位，令到我哋無論排幾多次都好，都會起雞皮。」胡子貝更踢爆 Joey 每次綵排都投入到眼濕濕，二人甚至被工作人員爆料，指每次唱完都要嗌 CUT 才肯停下來，投入程度完全破錶，難怪被質疑戲假情真。

評審團一致激讚 胡子貝戴祖儀演出「夭心夭肺」

胡子貝與戴祖儀的火花四濺的演出，成功征服一眾專業評審。郭偉亮（Eric Kwok）直接了當大讚：「好睇同好聽。」雷有輝（Patrick Lui）亦對他們的化學作用表示肯定：「呢隻歌男女合唱原來可以咁好聽。Matt 今次改咗少少個唱法，係一個好好嘅方向。」而周錫漢更給予極高評價，直言是當晚最愛：「呢隻係我 favorite song，你真係揀啱歌，夭心夭-肺你哋絕對有 deliver 到出嚟。」評審們一致的高度評價，無疑為這對舞台情侶的表現給予了最大肯定，證明他們的默契與投入感，成功感動了在場所有人。

原唱張敬軒驚喜現身 胡子貝獲偶像親自教路

這次成功演出的背後，原來有樂壇天王級人馬加持！在綵排期間，胡子貝 Matt 獲得了畢生難忘的驚喜，歌曲《下次愛你》的原唱張敬軒竟然親自現身探班，並為 Matt 指導發聲技巧。得到偶像親身專業助攻，誠意十足，難怪 Matt 在台上的表現能脫胎換骨，將歌曲的情感演繹得淋漓盡致。這個驚喜環節不但讓胡子貝本人喜出望外，亦足見製作組對比賽的重視，為學員爭取最強的幕後支援，務求將最完美的演出呈現給觀眾。

聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 （圖片來源：TVB）
