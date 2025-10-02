《聲秀》顏值擔當胡子貝｜公然撻着長腿女神戴祖儀？台上挨身摸面拖手勁親密 評審都讚：好睇！
今集出場6位學員及「歌手助力戰」演唱歌單如下：
- 胡子貝Matt、戴祖儀Joey《下次愛你》
- 柯雨霏 Ophelia、林奕匡Phil《別為我好》
- 穎喬 Ziva、布志綸《黑色狂迷》
- 周智敏Emily、黃妍Cath《一加一》
- 布子殷（布子）、冼靖峰Archi《時候不早》
- 陳卓怡Hoonry、張馳豪Aska《一事無成》
「歌手助力戰」第1組別由胡子貝Matt、戴祖儀Joey合唱張敬軒的歌曲《下次愛你》
《聲秀》舞台秒變情侶騷 胡子貝戴祖儀公然摸面放閃
在「歌手助力戰」中，蘇永康組的胡子貝 Matt 與助力歌手戴祖儀 Joey 的合作成為全晚焦點。Joey 以一身黑色哩士長裙女神造型登場，配上全黑西裝的 Matt，外型極之合襯。兩人合唱期間，除了歌聲動人，身體語言更是充滿火花，溫柔對望、緊緊拖手、輕撫臉頰，甚至將頭挨在對方膊頭上，一連串親密舉動令現場氣氛瞬間升溫。Joey 事後亦坦言編排花了不少心思：「佢哋加咗好多動作同走位，令到我哋無論排幾多次都好，都會起雞皮。」胡子貝更踢爆 Joey 每次綵排都投入到眼濕濕，二人甚至被工作人員爆料，指每次唱完都要嗌 CUT 才肯停下來，投入程度完全破錶，難怪被質疑戲假情真。
評審團一致激讚 胡子貝戴祖儀演出「夭心夭肺」
胡子貝與戴祖儀的火花四濺的演出，成功征服一眾專業評審。郭偉亮（Eric Kwok）直接了當大讚：「好睇同好聽。」雷有輝（Patrick Lui）亦對他們的化學作用表示肯定：「呢隻歌男女合唱原來可以咁好聽。Matt 今次改咗少少個唱法，係一個好好嘅方向。」而周錫漢更給予極高評價，直言是當晚最愛：「呢隻係我 favorite song，你真係揀啱歌，夭心夭-肺你哋絕對有 deliver 到出嚟。」評審們一致的高度評價，無疑為這對舞台情侶的表現給予了最大肯定，證明他們的默契與投入感，成功感動了在場所有人。
原唱張敬軒驚喜現身 胡子貝獲偶像親自教路
這次成功演出的背後，原來有樂壇天王級人馬加持！在綵排期間，胡子貝 Matt 獲得了畢生難忘的驚喜，歌曲《下次愛你》的原唱張敬軒竟然親自現身探班，並為 Matt 指導發聲技巧。得到偶像親身專業助攻，誠意十足，難怪 Matt 在台上的表現能脫胎換骨，將歌曲的情感演繹得淋漓盡致。這個驚喜環節不但讓胡子貝本人喜出望外，亦足見製作組對比賽的重視，為學員爭取最強的幕後支援，務求將最完美的演出呈現給觀眾。