聲秀｜胡子貝感動稱蘇永康如Daddy 神秘學員勇奪90分震撼全場

無綫歌唱比賽《聲秀》踏入「導師策略戰」白熱化階段，本周日（10日）播出的一集不但有感人師徒情深畫面，更出現多位表現搶眼的學員。胡子貝Matt與導師蘇永康之間的深厚情誼令人動容，而神秘學員在嚴苛評審趙增熹面前勇奪90分的驚人表現，更成為今集最大亮點。同時，17歲的冼奕瑜及布子殷的出色演出，亦為節目增添不少看點。