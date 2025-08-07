聲秀｜胡子貝感動稱蘇永康如Daddy 神秘學員勇奪90分震撼全場
聲秀胡子貝Matt是誰？起底城大高材生背景！苦等4年奪冠為偶像張敬軒苦練廣東歌
Matt感激阿公無微不至如父親般照顧
屬於蘇永康組別的胡子貝Matt，為了完美演繹偶像張敬軒的經典作品《櫻花樹下》，獲得導師阿公的悉心栽培。由於Matt本身不太擅長廣東話，蘇永康不但親自一對一教學，更特地邀請韋綺姍老師親臨現場指導咬字、發音及演唱技巧。
這份用心令Matt感動不已，在接受製作組訪問時難掩激動之情地表示：「阿公對我嚟講好似一個Daddy咁。他真的很尊重和關心我們，不止唱歌、還有生活方面，很難得遇到這樣一位無微不至的老師。」阿公不但在音樂技巧上悉心指導，連Matt的情緒變化都能察覺得一清二楚，這種細膩的關懷確實如父親般溫暖。評審陳奐仁直接讚Matt是「Good singer」，更曲線讚阿公是「good daddy」。
神秘學員勇奪90分征服手緊王
今集最大懸念莫過於有學員在嚴苛評審趙增熹面前獲得90分超高分數。趙增熹向來以「手緊王」聞名，繼《中年好聲音》的周國豐後，他接棒成為歌唱比賽新任嚴格評審。能夠在如此嚴格的評審面前獲得90分，足證這位神秘學員的實力絕對不容小覷。究竟係邊位學員有咁大本事，能夠征服呢位出了名嚴苛的「手緊王」？這個謎底無疑為節目增添了不少懸念，令觀眾更加期待節目播出。現場五名評審包括趙增熹、舒文、陳奐仁、郭偉亮及周錫漢，要在這群專業評審面前獲得如此高分，絕對是實至名歸的表現。
17歲冼奕瑜展現驚人台風獲讚賞
屬於鍾舒漫組別的17歲少女冼奕瑜，在台上的表現完全不似新手。她演唱《網絡安全隱患》時不但零怯場，更準備了小喇叭及企咪等精心設計的道具，為整個表演增添豐富層次。最令人印象深刻的是她的表情管理和舞台感，完全展現出超凡自信及壓台實力。導師Sherman都忍不住大讚：「佢係好知道自己喺台上面做緊乜。」曾為《聲夢Junior》擔任節目總監督的郭偉亮，對Jasmine的表現更是讚不絕口，直言她有「驚人蛻變」：「無論係表情管理、Body language、成個氣勢都好唔同。」
布子殷翻唱花無雪獲原唱者大讚認同
另一位值得關注的學員布子殷，選擇演繹泳兒的經典作品《花無雪》。能夠在原唱者面前演唱其代表作，本身已是極大挑戰，但布子不但勇敢接受挑戰，更獲得泳兒的高度讚賞。泳兒大讚布子：「佢嘅聲音好啱唱呢隻歌，頭先有個位佢做得特別好，就係收嗰個位。」評審陳奐仁亦大讚布子勇敢，因為「唱在場歌手嘅歌永遠都係危險啲」，但布子成功克服了這個挑戰，展現出過人的膽識和實力。