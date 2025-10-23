聲秀準決賽｜「顏值擔當」胡子貝惡鬥馮熙燮上演張敬軒Battle！唱到眼濕濕評判嚇呆：好難揀！
準決賽上演張敬軒Battle 胡子貝唱到眼濕濕
《聲秀》準決賽下半場進入「必殺歌」一對一Battle，賽制更為刺激，由上回合最高分的學員優先選擇對手。唱功備受肯定的馮熙燮（Ryan）手握優勢，竟選擇挑戰「顏值擔當」胡子貝（Matt），上演一場矚目的「張敬軒Battle」。胡子貝對被選中雖略感愕然，但仍展現鬥心拋下熱血宣言：「選誰都是一樣，我覺得留下作品是最重要的事情。」比賽時，他以自彈自唱方式演繹《靈魂相認》，全情投入的演繹令他唱至尾段眼泛淚光，感染力極強。另一邊廂，馮熙燮則以《騷靈情歌》應戰，全程輕鬆駕馭，大玩飆高音及真假音轉換，加上揮灑自如的ad lib，盡顯驚人戰鬥力，令這場對決火花四濺。
評判陳潔靈陷入兩難激讚：「你一嚟彈琴就攞我命」
胡子貝與馮熙燮勢均力敵的超高水準演出，令五位專業評審陷入天人交戰。陳潔靈（Miss Chan Chan）就高呼非常難選擇，並對二人給予極高評價：「Ryan高音好好聽，子貝你一嚟彈琴就攞我命，白馬王子咁，真係彈得好好，你係touched到我。」另一位評審陳奐仁（Hanjin）更聽到陶醉至高舉雙手，大讚胡子貝的演出：「子貝，你個開頭係接近完美，其實係完美。」而周錫漢（Randy）亦表示：「Ryan好高水準，用聲同Pitch都好好。子貝嘅Free tempo真係令我投入咗你嘅世界裏面。」評審們一面倒的讚賞，更突顯了這場對決的精彩程度，也讓最終的晉級結果更添懸念。
決賽賽果添變數 網民狂Loop影片隨時影響排名
今屆《聲秀》決賽賽果除了取決於評審分數，更加入了全新變數，讓觀眾及網民能夠直接影響戰局！製作組舉辦名為「狂撐學員‧狂 Loop 純享」的活動，9位學員在準決賽的比賽片段純享版，已陸續上載至「TVB 綜藝 Youtube」頻道及myTV SUPER專區。8強決賽學員的影片播放次數總和，將會換算成一個分數，直接計入決賽總積分，隨時影響最終排名及賽果。這個活動將於11月2日決賽當晚黃昏6點截止，意味著粉絲的每一次點擊，都可能成為支持學員登上冠軍寶座的關鍵一票，令戰況更加緊張刺激。