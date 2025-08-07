《聲秀》戰況升級！｜蘇永康被學員當Daddy勁肉緊 17歲冼奕瑜驚人蛻變嚇窒郭偉亮！
蘇永康父愛爆棚！為愛將胡子貝親邀猛人惡補廣東話
今集焦點落在蘇永康（阿公）組的學員胡子貝（Matt）身上，本身不太擅長廣東話的他，今次大膽挑戰偶像張敬軒的名曲《櫻花樹下》，難度極高。為了讓愛將有完美演出，阿公除了親自一對一教學，更出動人情牌，專誠請來唱家班韋綺姍老師，親自指導Matt的咬字、發音及演唱技巧，可謂出心又出力。Matt在訪問中亦被阿公的無微不至所感動，大讚對方像自己的父親，直言：「阿公對我嚟講好似一個Daddy咁。他真的很尊重和關心我們，不止唱歌、還有生活方面，很難得遇到這樣一位無微不至的老師。」這份亦師亦父的感情，連評審陳奐仁（Hanjin）都忍不住曲線大讚阿公是「good daddy」。
17歲冼奕瑜壓台感驚人！郭偉亮大讚：完全唔同咗
另一位焦點學員，是屬於鍾舒漫（Sherman）組的17歲少女冼奕瑜（Jasmine）。雖然年紀輕輕，但Jasmine在台上表演《網絡安全隱患》時卻毫不怯場，無論是舞姿還是表情管理都揮灑自如，展現出超凡自信及強大壓台感。據知，導師Sherman為了Jasmine的演出費盡心思，不但細心為她調整每一個姿態，更精心設計了多個搶焦動作，並準備了小喇叭及企咪等道具，令整個演出層次感大增。曾擔任《聲夢 Junior》總監督的評審郭偉亮，目睹Jasmine的成長後更是驚訝不已，大讚她有驚人蛻變：「無論係表情管理、Body language、成個氣勢都好唔同。」Sherman亦對愛將充滿信心，表示：「佢係好知道自己喺台上面做緊乜。」
評審團輪番激讚！泳兒點評布子殷 趙增熹手緊下爆出90分
除了兩位大熱門，其他學員的表現同樣亮眼，獲得評審團一致好評。其中，布子殷（布子）獻唱泳兒（Vincy）的名曲《花無雪》，竟獲原唱者Vincy本人親自點評，大讚：「佢嘅聲音好啱唱呢隻歌，頭先有個位佢做得特別好，就係收嗰個位。」陳奐仁亦讚她十分勇敢：「唱在場歌手嘅歌永遠都係危險啲，你好勇敢。」而郭偉亮除了點評Jasmine，亦大讚胡子貝潛力巨大：「Potential 好大，最難得係佢咁淡定，真係唔簡單。」值得一提的是，今集評審之一的趙增熹繼周國豐後，成為新一代「手緊王」，但他依然被其中一位學員的表現打動，給出90分超高分，究竟誰能脫穎而出，就要留意節目播出了！