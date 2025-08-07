《聲秀》戰況升級！｜蘇永康被學員當Daddy勁肉緊 17歲冼奕瑜驚人蛻變嚇窒郭偉亮！

今個星期日（10日）晚播出的無綫歌唱大賽《聲秀》戰況全面升級！在全新的「導師策略戰」中，導師蘇永康（阿公）為旗下被視為熱門的學員胡子貝（Matt）可謂父愛爆棚，場面極度溫馨；另一邊廂，年僅17歲的學員冼奕瑜（Jasmine）表演時壓台感十足，獲評審郭偉亮（Eric Kwok）大讚有驚人蛻變！在出了名嚴苛的評審趙增熹「手緊」評分下，現場竟有學員獲得90分超高分，究竟是誰如此厲害？